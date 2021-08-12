Yeşilyurt Belediyespor 4 futbolcuyla anlaşmaya vardı

Malatya Yeşilyurt Belediyespor, 4 futbolcuyla anlaşmaya vardığını duyurdu.

TFF 3. Lig ekiplerinden Malatya Yeşilyurt Belediyespor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız verdi. Doğu Anadolu ekibi son olarak Etimesgut Belediyespor’da forma giyen 30 yaşındaki orta saha Caner Yılmaz, geçtiğimiz sezonda Yeşilyurt Belediyespor formasını terleten Deniz Ataç, Yeni Malatyaspor’un genç futbolcuları defans Alperen Arslan ve orta saha Mehmet Suha Yiğit ile anlaşmaya vardığını sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla duyurdu.