Yeşilyurt Belediyesi’nin yeni hizmet binası inşaatı sürüyor

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde yapımı süren yeni belediye hizmet binası ve millet bahçesi inşaatını inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, ’İki dev yatırımı gelecek nesillere emanet edeceğiz” dedi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, yapımı tüm hızıyla devam eden Yeni Belediye Hizmet Binasının yanı sıra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı TOKİ tarafından inşaatına başlanan Yeşilyurt Millet Bahçesi inşaat alanında incelemelerde bulundu. Malatya’nın en güzel lokasyonuna sahip bölgeleri arasında gösterilen Turgut Özal Mahallesinde aynı alanda hizmete sunulacak olan iki dev yatırım gerek mimari yapısı gerekse de 7’den 70’e tüm vatandaşlara hitap edecek sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal mekânlarıyla dikkat çekici özelliklere sahip olacak.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeni Belediye Hizmet Binası ve Yeşilyurt Millet Bahçesiyle birlikte Malatya’nın ekonomik, turizm, sosyal, kültürel ve sportif gelişimine büyük bir katkı sunacak yeni bir yaşam alanına kavuşacaklarını söyledi.

40 dönümlük alanda Yeni Belediye Hizmet Binası ve Yeşilyurt Millet Bahçesinin yanı sıra Millet Kıraathanesi, spor sahaları, çocuk oyun grupları, 200 araçlık otoparkı, şarj istasyonları, süs havuzları, gezinti alanları, sosyal donatıları, yürüyüş ve bisiklet yollarının yer alacağını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt’un marka değerine farklı bir güzellik kazandıracak hizmet mekanlarını içerisine alacak şekilde projelendirilen iki dev yatırıma desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a teşekkürlerini iletti.

Yeni Belediye Hizmet Binasıyla birlikte vatandaşları modern bir ortamda misafir edeceklerini vurgulayan Çınar, “ Yeşilyurt’umuzun geleceğine emanet edeceğimiz özel yatırımlarımız arasında yerini alacak olan Yeni Belediye Hizmet Binamızın inşaatı planladığı gibi ilerliyor. Toplam altı kat üzerinden hizmete sunacağımız binamızın son katında demir donatılar tamamlandı, betonun dökülmesiyle birlikte teras kattaki imalatlar yapılacak. Alt katlardaki doğalgaz, elektrik ve su tesisatlarının yanı sıra havalandırma, ısıtma ve soğutma gibi sistemleri yapılıyor, diğer taraftan duvar, sıva ve kalıp imalatları son sürat devam ediyor. Kaba inşaatın üst tarafındaki çalışmalar bir taraftan toparlanırken diğer taraftan alt katlardaki ince işler yapılıyor. Planlı ve sistemli bir şekilde ilerleyen inşaat çalışmaları çok yoğun devam ederken, hedefimiz planladığı zamanda burayı açarak hemşehrilerimizin hizmetine sunmaktır. İnşaat alanlarındaki çalışmaları sık sık takip ediyoruz, burada çalışan mimarlarımız, mühendislerimiz ve emektarlarımızla bir araya gelerek istişare ediyoruz. İnşaat işlerinde çalışan arkadaşlarımızda titiz ve planlı çalışıyorlar, bütün detayları birlikte ele alıyorlar ve birlikte uyguluyorlar. Binamızın yapımında her hangi bir aksama ve sorun yoktur. Ekiplerimiz büyük bir fedakarlıkla çalışıyorlar, emek sarf ediyorlar. Malatya’ya ve Yeşilyurt’a uzun yıllar hizmet edecek çok değerli, vizyonel bir yatırımı sorunsuz bir şekilde hizmete sunmak içinde var gücümüzle çalışıyoruz. Burada alın teri döken, emek sarf eden herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum ve çalışmalarında başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

Çınar, Yeni Belediye Hizmet Binasındaki çalışmaların ardından ihalesi yapıldıktan sonra inşaat çalışmalarına başlanan Yeşilyurt Millet Bahçesinin hizmete gireceği alanda da incelemelerde bulundu.

Yeşilyurt Millet Bahçesinin ihalesinin yapıldığını ifade eden İnşaat Kontrol Mühendisi Emre Çakır, “Millet Bahçemizin hizmete gireceği alanda kazılara başladık, yüzde 2’lik bir ilerleme aldık. Otopark, kıraathane, lavabolar, mescitler ve sosyal yaşam alanlarını içerisine alacak şekilde inşallah güzel bir projeyi buraya kazandıracağız. Hedefimiz önümüzdeki sene bu zamanlar burayı tamamlayarak hizmete sunmaktır” diye konuştu.

Çınar ise Yeşilyurt Millet Bahçesinin bütün hizmet mekanlarıyla bölgeye farklı bir güzellik katacağını ifade ederken şunları söyledi:

“ Yeni Belediye Hizmet Binamızın yan tarafında 35 dönümlük alanda hizmete sunulacak olan Yeşilyurt Millet Bahçesinin ihalesi yaklaşık 10 gün önce tamamlanırken, inşaat çalışmaları da hız kazandı. Malatya’ya farklı bir renk ve güzellik kazandıracak olan Millet Bahçesinin bulunduğu alandaki sosyal, sanatsal, kültürel ve sportif mekanların yer alacağı bölümlerde kazı işlemleri sürüyor.7’den 70’e tüm vatandaşlarımıza hitap edecek özel mekanları içerisine alacak şekilde hizmete sunulacak olan Millet Bahçemiz tamamlandığı zaman bölgemizin en modern ve en konforlu yaşam alanı olacaktır. Yeni Belediye Hizmet Binamızla bütünleştirilecek şekilde projesi ve tasarımı yapılan buradaki dev yaşam alanımız içerisindeki ağaçları, yeşil alanları ve kurulacak olan havuzlarıyla birlikte vatandaşlarımızı kentimizin merkezi noktasında doğanın tüm güzellikleriyle buluşturmuş olacak. Projenin her aşamasını ve inşaat çalışmalarını bizlerde sürekli takip ediyoruz, tüm desteğimizi veriyoruz. Belediye Hizmet Binamızla birlikte aynı zamanda hizmete girmesi için planlaması yapılan Millet Bahçemizin içerisinde 200 araçlık otopark, elektrikli araçlara yönelik şarj istasyonları, engelli otoparkları, biyolojik gölet, süs ve kuru havuzlar, kütüphane, spor sahaları, oyun grupları, yürüyüş ve bisiklet yolları, gezinti ve aktivite alanlarının olduğu farklı fonksiyonel bölümler yer alacak. Bizlerde böylesine iki özel eserin kentimize ve ilçemize kazandırılacak olmasının şimdiden heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz. Yeni Belediye Hizmet Binamız ve Yeşilyurt Millet Bahçemiz gibi çok özel iki eserin burada hizmete girmesi noktasında ilk günden beri desteklerinizi esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’a, Milletvekillerimize ve burada çalışan mühendislerimize ve emektarlarımıza şahsım ve hemşehrilerim adına teşekkürlerimi sunuyorum.”