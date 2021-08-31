Yeşilyurt Belediyesi’nin kentsel dönüşüm alanındaki çalışmaları hız kazandı

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, beraberinde Yeşilyurt Belediye Meclis Üyesi İsmail Caner Kaymaz, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Şahin Özer ve Yeşilyurt İŞGEM Genel Müdürü Numan Özcan ile birlikte temel kazı çalışmalarının devam ettiği ‘Turgut Özal Mahallesi Kentsel Gelişim ve Dönüşüm’ Proje alanında detaylı incelemelerde bulundu.

‘Turgut Özal Mahallesi Kentsel Gelişim ve Dönüşüm’ Projesi alanında devam eden çalışmaları inceleyen Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Depreme dayanıksız bölgelerimizi kentsel dönüşüm projelerimizle baştan aşağıya yeniden inşa ederek; geleceğe sağlam, güvenilir ve güzel yaşam alanları emanet edeceğiz” dedi.

Yeşilyurt İŞGEM Genel Müdürü Numan Özcan’dan alanda yapılan iyileştirmeler ve düzenlemeler hakkında bilgiler alan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 168 adet daire ve 10 adet dükkânın yanı sıra sosyal yaşam alanlarını içerisine alacak şekilde projelendirilen Kentsel Gelişim ve Dönüşüm Projesiyle depreme dayanıklı, güvenilir yaşam alanlarına bir yenisini daha ekleyeceklerini söyledi.

Malatya’nın birinci derece deprem kuşağında yer alması nedeniyle kentsel dönüşüm projelerine ağırlık verdiklerini hatırlatan Başkan Çınar, “ Hoca Ahmet Yesevi Mahallemizde TOKİ ile işbirliği halinde yapımını tamamlayarak anahtarlarını teslim ettiğimiz kentsel dönüşüm konutlarından sonra belediyemizin imkanlarıyla yapacağımız Turgut Özal mahallesi kentsel dönüşüm alanımızdaki kazı çalışmalarına aralıksız devam ediyoruz. Kazı çalışmalarından sonra inşaat işlerine başlayarak konutlarımızın ve sosyal yaşam alanlarımızın temelini atacağız. Kentsel dönüşüm projemizle yaşam standartını yükselteceğimiz bu bölgemizde ki 10 bin 500 metrekare alanda depreme dayanıksız olduğu tespit edilen 48 adet ayrı binanın yanı sıra 83 adet hak sahibi vardı. Evlerin yıkımı başta olmak üzere diğer bütün resmi işlemleri planlı ve titiz çalışarak çözüme kavuşturduk. Burayı 4 ayrı bloktan oluşan toplamda 168 adet konut ve 10 adet ticari alanın yanı sıra içerisinde çocuk oyun grupları, kamelyalar, sportif mekanlar, yürüyüş ve bisiklet yollarının bulunduğu sosyal yaşam alanlarıyla birlikte farklı bir hüviyete kavuşturacağız. Güçlü ve modern bir projeyle vatandaşlarımıza kaliteli, sağlam ve güvenilir bir yaşam alanında huzur içerisinde yaşamalarına imkan tanıyacağız. Gelecek nesillere emanet edeceğimiz önemli yatırımlarımız arasında yer alan bu bölgedeki kentsel dönüşüm projemizle Yeşilyurt’umuzun yaşam seviyesinin artmasına bir katkı daha sunmuş olacağız. Yeni bir anlayış, yeni bir bakış açısı ve yeni bir yaklaşımı ön plana alarak, kentsel dönüşüm projelerine örnek gösterilecek değerli bir eseri daha Yeşilyurt’umuza kazandırmak içinde var gücümüzle çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Kentsel dönüşüm projelerini önemsediklerini ifade eden Çınar, “ Hoca Ahmet Yesevi mahallemizde 383 daire ve 6 işyerinden oluşan, sosyal yaşam alanları ve çevre düzenlemeleriyle birlikte bu bölgemizin yaşam seviyesinin artmasına neden olan kentsel dönüşüm projesinden ev alan vatandaşlarımız huzur ve güven içerisinde yaşıyorlar. Eskiyen ve depreme dayanıksız olan o bölgedeki evlerimizin yerlerine prestij seviyesi yüksek, sağlam ve güvenilir konutlar inşa edildi. Kentsel dönüşüm projelerimizle depreme dayanıksız bölgelerimizi güçlü, sağlam ve depreme dayanıklı konutlar ve sosyal yaşam alanlarıyla baştan aşağıya yeniliyoruz. Turgut Özal mahallemizdeki yeni yaşam alanlarımızı iki yıl içerisinde hak sahiplerine teslim etmeyi planlıyoruz. Malatya’mıza, Yeşilyurt’umuza ve Turgut Özal mahallesi sakinlerimize şimdiden hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.