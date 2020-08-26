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Yeşilyurt Belediyesi’nden yollara önem

YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI KADİRCAN ESEN VE BERABERİNDEKİLER YOL ÇALIŞMALARINI İNCELEDİ

MALATYA 26.08.2020, 15:22
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Yeşilyurt Belediyesi’nden yollara önem

Malatya’nın Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, ilçenin ulaşım ağını güçlendirmek, sanayi alanları ve konutlaşmaların olduğu bölgelerdeki araç ve yaya trafiğini rahatlatmak için imar yollarının yanı sıra alternatif yol güzergahları açıyor.

Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Kadircan Esen, beraberinde Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürü Bülent Çetin Yeşilbahçe ile birlikte muhtelif bölgelerde devam eden sıcak asfalt ve sathi kaplama serimlerinin yanı sıra yol genişletme ve iyileştirme çalışmalarını yerinde takip etti.

Yeşilyurt’un doğru planlama ile sağlıklı bir şekilde büyüyerek örnek ilçe olma yolunda hızla ilerlediğini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Kadircan Esen, bir ilçenin çağdaş ve modern bir görüntüye ulaşması için öncelikle yolların düzgün, akıcı ve bağlantı yollarının birbirini tamamlayıcı şekilde olmasının önemli olduğunu aktardı.

“Yolların kalitesi, ekonomik, ticari ve sosyal hayatı etkiliyor”

Yolların kaliteli olmasının kentin ve ilçenin ticari, ekonomik ve sosyal hayatına direkt etki ettiğini belirten Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Kadircan Esen, “ İlçemizde artan nüfus ve araç artışıyla yeni yaşam alanları arasındaki bağlantıları sağlamak adına imar yolu açma, yol genişletme ve açma çalışmalarımızı dört koldan sürdürmekteyiz. Yeşilyurt Belediyesi olarak tüm mahallelerimizdeki fiziki şartları düzeltip, yaşam düzeyini yükseltmek adına çaba sarf ediyoruz. Çağdaş, modern ve yaşanabilir bir Yeşilyurt’u gelecek kuşaklara armağan etmek adına özellikle mahallelerimizin yaşam düzeyini artırmaya yönelik hizmetlere öncelik tanıyoruz. Kent merkezindeki hizmet kalitesinin aynısını kırsal mahallelerimize taşıyarak buradaki hemşehrilerimizin kent sakinleriyle aynı düzeyde yaşam olanaklarına sahip olmaları için mücadele ediyoruz. 82 mahallemizin tamamında aynı hizmet felsefesini ortaya koyuyoruz. Fen İşleri Müdürlüğümüzün çatısı altında devam eden hizmetler kapsamında cadde ve sokakların yollarını iyileştirme, bakım ve onarımları başta olmak üzere kaldırım yenileme, parke ve kilit taşı döşeme uygulamaları tüm hızıyla sürmektedir. İlçemizin çehresi bu çalışmaların ardından daha modern bir görüntüye ulaşacaktır. Halkımıza yakışan hizmetleri yerine getirmek adına pratik ve çözüm odaklı iş planımızı geniş yelpazede uygulamaya devam ediyoruz. Nüfus artışına paralel olarak yaşanan konutlaşmayı göz önüne alarak verimli, kalıcı ve nitelikli hizmetlerimizle gerekli düzenlemeleri yapmaktayız. Yeşilyurt’taki bütün mahallelerimizi güzelleştirme ve değiştirme çalışmalarımıza büyük bir kararlılık ve ciddiyetle devam edeceğiz. İlçemizin dört bir tarafına hizmet ulaştıran ekiplerimiz gece- gündüz demeden milletimizin huzuru ve rahatı için gayret ediyorlar” diye konuştu.

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