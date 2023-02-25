Yeşilyurt Belediyesi’nden Topsöğüt Konutları açıklaması

Malatya Yeşilyurt Belediyesi, tarafından yapılan açıklamada, depremde hasar gören Topsöğüt Konutları ile ilgili yüklenici firma tarafından kesin kabulün olmadığı belirtilerek inceleme sonucunda gerekli işlemlerin yapılacağı ifade edildi.

6 Şubat günü Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve asrın felaketi olarak kabul edilen depremde yaraların sarılması için bütün imkanların seferber edildiğinin belirtildiği açıklamada, "AFAD ve Kızılay ile ortaklaşa yürüttüğümüz çalışmalarla vatandaşlarımıza sıcak yemek ulaşımı başta olmak üzere üzerimize düşen tüm görevleri yerine getirmeye gayret ediyoruz. Konteyner alanlarının yapılmasından çadır kurulumlarına kadar tüm ekiplerimiz 7/24 vatandaşlarımızın hizmetindedir. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, birlik ve beraberlik halinde inşallah bu zorlu günlerin üstesinden hep birlikte geleceğiz" ifadelerine yer verildi.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen yüzyılın afetinde Yeşilyurt ilçesinde çok büyük yıkımların olduğunun belirtildiği açıklamada şu ifadeler yer verildi:

" Kahramanmaraş depremi sonucunda ilçemizdeki binaların yüzde 70’i hasar almıştır. Bahse konu hasarlı binalar içerisinde ihalesi gerçekleştirilen ve Dura Mühendislik Tesisat Yapı San. ve Tic. Ltd . ŞTİ. isimli yüklenici firmaları tarafından yaptırılan Topsöğüt Konutları da bulunmaktadır. Topsöğüt konutları 136 daireden oluşmakta olup kesin kabulü yapılmadığı için halen iş tamamlanmamıştır. Ayrıca bu konutların 39 dairelik kısmının da yükleniciye halen devri yapılmamıştır. 6 Şubat’ta meydana gelen büyük doğal afetten sonra hasar gören bu binalar ile ilgili detaylı tespit çalışmaları devam etmekte olup; imalatlarla ilgili mevcut kanun, mevzuat ve yönetmeliklere aykırı olumsuzlukların tespit edilmesi halinde gerekli işlemlerin yapılacağı hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur."