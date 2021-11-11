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Yeşilyurt Belediyesi’nden bin fidan desteği

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" temasıyla her yıl 11 Kasım’da ülke genelinde gerçekleştirilen Milli Ağaçlandırma Seferberliğine bin fidan ile destek verdiklerini belirterek, "2,5 yılda 10 bin 600 adet fidanı toprakla buluşturup, Yeşilyurt’un ismine değer katacak hizmetlerin altına imza attık” diye konuştu.

MALATYA 11.11.2021, 15:59
Yeşilyurt Belediyesi’nden bin fidan desteği

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" temasıyla her yıl 11 Kasım’da ülke genelinde gerçekleştirilen Milli Ağaçlandırma Seferberliğine bin fidan ile destek verdiklerini belirterek, "2,5 yılda 10 bin 600 adet fidanı toprakla buluşturup, Yeşilyurt’un ismine değer katacak hizmetlerin altına imza attık” diye konuştu.

Yeşilyurt Belediyesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan ‘11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’ etkinlikleri kapsamında aynı anda 81 kente saat 11:11’de gerçekleştirilen 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Seferberliği’ne toprakla buluşturduğu bin adet adet fidanla destek verdi. Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın ev sahipliğinde Turgut Özal Mahallesi’ndeki Emanet Çarşısı Hizmet Binasının arka kısmındaki alanda gerçekleşen fidan dikme etkinliğine, Yeşilyurt Kaymakamı Osman Uğurlu, AK Parti Yeşilyurt Kadın Kolları Başkanı Esin Tanrıverdi, AK Parti Yeşilyurt Gençlik Kolları Başkanı Salih Tav, Orman ve Bölge Müdürü Yakup Kalaylı, Sivil Toplum Kuruluşları ve Meslek Örgütleri Başkanları, Turgut Özal Mahalle Muhtarı Cebrail Yılmaz, basın mensupları, doğaseverler ve mahalle sakinleri katıldı.

2,5 yıl içerisinde toplam 10 bin 600 adet fidanı toprakla buluşturduklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Seferberliğine destek vermek amacıyla hazırladıkları toplam 1.000 adet fidanı ilçenin farklı bölgelerindeki parklara, sosyal yaşam alanlarına ve yol kenarlarına dikeceklerini söyledi.

Gelecek nesillere bırakılacak en kıymetli hazinenin güzel ve yeşil bir dünya olduğunu vurgulayan Çınar, “ Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından her yıl 11 Kasım’da saat 11:11’de ‘Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes’ temasıyla düzenlenen ‘11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’ etkinliklerine her yıl olduğu gibi bu yılda destekte bulunuyoruz. Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzün bünyesinde ki Tepeköy’deki Fidanlık Alanımızda yetiştirdiğimiz 1.000 adet fidanımızı ilçemizin dört bir tarafındaki boş alanlara, parklara, yol kenarlarına ve sosyal yaşam alanlarında toprakla buluşturup, daha ferah, daha güzel ve daha yeşil bir Yeşilyurt için başlattığımız yeşillendirme seferberliğimize bir katkı daha sunmuş olacağız. Bir fidanı toprakla buluşturmak, büyütüp yeşermesini sağlamak kendimiz ve çocuklarımızın geleceği için yapmamız gereken en önemli görevlerimiz arasında yer almaktadır. Diktiğimiz fidanlarla, geleceğe daha güzel ve daha yeşil bir Yeşilyurt emanet etmeyi hedefliyoruz. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında Turgut Özal Mahallemizde kullanılmayan bu alanımızı dikeceğimiz fidanlarımızla yeşil bir görüntüye kavuşturmuş olacağız” diye konuştu.

Yeşilyurt’un ismine değer katacak park ve yeşillendirme hizmetlerine önemli yatırımlarda bulunduklarını hatırlatan Çınar, “ Geride bıraktığımız 2,5 yıl içerisinde toplamda 10 bin 600 adet fidanımızı toprakla buluşturup kişi başına düşen yeşil alan miktarımızı her geçen gün daha da artırmaktayız. Peygamber Efendimizin bir Hadisi Şerifinde buyurduğu gibi ‘Birinizin elinde bir fidan olduğu sırada kıyamet kopacak olsa, onu dikmeye gücü yeterse diksin’ anlayışıyla ağaçlandırma faaliyetlerine büyük önem veriyoruz. Hayata geçirdiğimiz yatırımlar neticesinde park sayımızı 215’e, kişi başına düşen yeşil alan miktarımızı ise 5.03’e çıkartıp Yeşilyurt’un ismine yakışır hizmetler ürettik. 217 ve 218’nci parklarımızı da inşallah kısa sürede hizmete sunacağız, 219’ncu parkımızın da inşaatına başladık. Her ay neredeyse bir parkımızı vatandaşlarımızla buluşturmaktayız. 2.5 yılda ise toplamda 23 parkımızı hemşerilerimizin hizmetine sunduk. Kişi başına düşen yeşil alan miktarını ne kadar artırırsak gelecek nesillere de yeşil ve güzel bir ilçe emanet etmiş oluruz. Geleceğimiz olan çocuklarımıza bırakacağımız en güzel miras; onların rahat bir şekilde yaşayabilecekleri tertemiz ve yemyeşil bir dünyadır. Yeşilyurt Belediyesi olarak bu düşünceyle yarınlarımıza yatırım yapıyor; çevremizi, doğamızı korumaya yönelik çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Yaptığımız bu tip etkinliklerle ilçemizi hep birlikte yeşillendirecek, her fidanla yarınlarımıza nefes olacağız. Önümüzdeki yıllarda ağaç sayısını artırarak şehrimizi daha yeşil bir ortama kavuşturmanın gayreti içerisinde olacağız. Belediye olarak ayrıca fidan yetiştiriciliğine de başladık, Orman Bakanlığımızdan aldığımız küçük fidanları Tarımsal Üretim ve AR-GE Sahamızda yetiştirip uygun şartlara geldikleri zamanda yeşillendirme çalışmalarında değerlendiriyoruz. Yeşilyurt’umuzu daha fazla yeşillendirmek amacıyla gerçekleştirdiğimiz yatırımlarımıza desteklerini esirgemeyen Tarım ve Orman Bakanlığımız ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüze de ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Yeşillendirme hizmetlerine verdiği önemden dolayı Yeşilyurt Belediyesine teşekkürlerini sunan Yeşilyurt Kaymakamı Osman Uğurlu ise “ Bugün fidanları toprakla, umutları ise yarınla buluşturma günüdür. Ekonomik, ekolojik ve sosyal açıdan büyük bir öneme sahip olan ormanlarımızı korumak ve sürdürülebilir kılmak bizim için çok değerlidir. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Seferberliği kapsamında Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde ülkemizdeki 84 milyon insan için en az 2’şer adet fidan dikilecek. Bizlerde bu kapsamda Yeşilyurt’umuzda hazırlanan fidanları toprakla buluşturacağız. Bugün dikeceğimiz fidanlar inşallah yarınların ağaçları, geleceğin ormanları olacaktır” diye konuştu.

Konuşmaların ardından hazırlanan fidanlar toprakla buluşturuldu.

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