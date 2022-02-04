Yeşilyurt Belediyesi ve Kent Konseyi’nden Ahmet Çalık anısına turnuva

Malatya’nın Yeşilyurt Belediyesi ve Yeşilyurt Kent Konseyi, 11 Ocak 2022 tarihinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Süper 1.Futbol Ligi takımlarından İttifak Holding Konyaspor’un futbolcusu Ahmet Çalık anısına ödüllü PES Turnuvası düzenledi.

Yeşilyurt Belediyesinin destekleriyle Yeşilyurt Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından organize edilen ödüllü ‘Ahmet Çalık Anısına PES Turnuvası’ için Yeşilyurt Kent Konseyinde kura çekimi yapıldı.

1 Şubat 2022 tarihine kadar Yeşilyurt Kent Konseyinin instagram hesabına online olarak kayıt yaptıran PES tutkunları arasında gerçekleşen kura çekiminden sonra heyecan dolu maçlar start aldı. Karşılaşmaların ardından düzenlenecek ödül töreninde birinciye bin TL., ikinciye 750 TL., üçüncüye de 500 TL. para ödülü takdim edilecek.

“ Gençlerimiz düzenlenen turnuvada yeteneklerini ortaya koyuyor”

Geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden futbolcu Ahmet Çalık anısına anlamlı bir organizasyon düzenlediklerini ifade eden Yeşilyurt Kent Konseyi Genel Sekreteri Mehmet Ercan, “ 11 Ocak 2022 tarihinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Süper 1.Futbol Ligi takımlarından İttifak Holding Konyaspor’un futbolcusu Ahmet Çalık’ı kaybetmenin derin bir hüznünü yaşıyoruz. A Milli Takım ve Konyaspor’da başarılı bir dönemden geçen ancak elim bir trafik kazasında aramızdan ayrılan Ahmet Çalık’a Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm futbol camiasına sabırlar diliyoruz. Hepimizin başı sağ olsun, mekanı cennet olsun inşallah. İlçe genelindeki yaptığımız sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere her zaman ciddi katkılar sağlayan Yeşilyurt Belediyemizin destekleriyle, aramızdan ayrılan futbolcu Ahmet Çalık anısına ödüllü PES Turnuvamızın kura çekimini yaparak maçlarımızı başlattık. Pes tutkunları turnuvaya büyük ilgi gösterdi, heyecanlı maçlar izliyoruz. Çok sayıda gencimiz Ahmet Çalık anısına düzenlenen turnuvada yeteneklerini ortaya koyuyorlar. Bu anlamlı organizasyona iştirak eden bütün gençlerimize başarılar diliyoruz. Maçların ardından düzenleyeceğimiz ödül törenimizle dereceye giren pes tutkunlarına ödüllerini takdim edeceğiz. Turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum.” diye konuştu.

Kıyasıya bir rekabete sahne olan turnuvada dereceye girmek için ter döken pes tutkunları ise, düzenlenen organizasyondan dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile Yeşilyurt Kent Konseyine teşekkürlerini sunarken, hayatını kaybeden Ahmet Çalık anısına düzenlenen turnuvanın ayrı bir anlam taşıdığını ifade ettiler.