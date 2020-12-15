Yeşilyurt Belediyesi, süs bitkisi çeşitliliğini artırdı

Yeşilyurt Belediyesi arpa, buğday, kuru fasulye, nohut ve rulo çim üretiminden sonra karaçam, erguvan, mazı ve toros gibi yeşil alan çalışmalarına renklilik ve canlılık kazandıracak olan süs bitkilerinin dikim ve üretimini de hızlandırdı.

Malatya’nın Yeşilyurt Belediyesi, Tarımsal Üretim ve AR-GE Sahası’nda, arpa, buğday, kuru fasulye, nohut ve rulo çim üretiminden sonra karaçam, erguvan, mazı ve toros gibi yeşil alan çalışmalarına renklilik ve canlılık kazandıracak olan süs bitkilerinin dikim ve üretimini hızlandırdı. Üretimin yapıldığı sahayı ziyaret ederek çalışmalar yetkililerinden bilgiler alan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, karaçam, erguvan, mazı ve toros sedir bitkileriyle birlikte yeşil alanlardaki renkliliği ve canlılığı artıracaklarını söyledi.

Tarımsal Üretim ve AR-GE Sahasında alanında arpa, buğday, kuru fasulye, nohut ve rulo çim ile başladıkları üretimlerin boyutunu farklı ürünlerle geliştirdiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Kayısı Araştırma Enstitüsü ile ortaklaşa organizasyon ve planlamasını yaptığımız Tarımsal Üretim ve AR-GE Sahamızın birinci döneminde arpa, buğday, kuru fasulye, nohut ve rulo çim üretimlerimizi başarıyla gerçekleştirip, bereketli ürünler topladık. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüzdeki uzman ekiplerin gözetiminde dikimi, ekimi ve hasadı yapılan doğal ve organik ürünlerimizi Emanet Çarşımız aracılığıyla ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaştırdık, rulo çimlerimizi ise öncelikle Beylerderesi Şehir Parkı Millet Bahçesindeki yeşillendirme hizmetlerimizde değerlendirdik. Şu anda büyüme aşamasında olan diğer rulo çimlerimizi ise ilçemizdeki diğer yeşillendirme çalışmalarımızda kullanacağız. Bölgemizin verimli topraklarından daha farklı ürünler yetiştirmek adına Tarım ve Orman Bakanlığımızdan temin ettiğimiz karaçam, erguvan, mazı ve toros gibi sedir bitkilerimizin ekimini yaptık. Dikimini yaptığımız fidanlarımızı 15 dönümlük alanda özel sulama sitemiyle güzel şartlarda yetiştirip çevre düzenleme ve yeşillendirme çalışmalarımıza dahil edeceğiz. Rulo çimlerimiz başta olmak üzere şu anda ekimini yaptığımız farklı süs bitkileri sayesinde Yeşilyurt’umuzun dört bir tarafındaki parklarımız, cami önlerimiz, kavşaklarımız ve yol kenarlarımızı daha renkli, daha canlı ve daha ferah bir görüntüye kavuşturacağız. Allah’a hamdolsun ki kentimizde yağışlar başladı. Topraklarımız inşallah daha fazla bereketlenecek, çiftçilerimizin yüzü gülecek ve sofralarımızdaki organik ürünler de bu vesileyle artmış olacaktır. Rahmetini ve bereketini topraklarımızdan ve bizlerden esirgemeyen Rabbime ne kadar hemdertsek azdır. Yağan yağmur neticesinde inşallah ülkemiz kuraklık yaşamayacaktır. Yeşilyurt Belediyesi olarak da verimli topraklarımızı en güzel şekilde değerlendirmek, çiftçilerimizi desteklemek ve tarımda markalaşmak adına çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Cenab-ı Allah hepimizin ya ve yardımcısı olsun” diye konuştu.