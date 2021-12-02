Yeşilyurt Belediyesi, kırsal yaşam alanlarında yoğun bir tempoyla çalışıyor

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar beraberinde Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Cüreoğlu ve Cavit Aslan ile birlikte Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Oluklu, Gözene ve Duruldu mahallelerinde gerçekleşen yol yenileme, bakım ve onarım çalışmalarını inceledi.

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Pandemi ve doğal afetlerden dolayı yoğun talep gören kırsal bölgelerimizin ulaşım alt yapısını daha güçlü hale getirmek için Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz yoğun bir tempoyla çalışıyor “ dedi.

Bölgede gerçekleşen alt ve üst yapı hizmetlerinden dolayı Yeşilyurt Belediyesine teşekkürlerini sunan Duruldu Mahallesi Muhtarı Ali Şenci, “ Belediye Başkanımızın ve ekiplerinin gayretli çalışmaları hepimizi mutlu ediyor. Yollarımızın büyük bir kısmı asfaltlandı, az kalan yerler de gelecek yıl tamamlanacak inşallah. Başkanımıza kilit taşıyla ilgili taleplerimizi ilettik onlarda tamamlanacaktır. Bizler Başkanımızdan memnunuz, kendisi başarılı işler yapıyor, seviyoruz ve destekliyoruz” şeklinde konuştu.

Gözene Mahallesi Muhtarı Ramazan Günay ise, “ Bölgemizde gerçekleşen stabilize ve diğer yollarla ilgili çalışmalardan hepimiz memnunuz, yollarımızın gerek bakım ve tadilatları gerekse de diğer eksiklikleri hızla gideriliyor. Hizmetlerinden dolayı Başkanımıza ve ekiplerine minnettarız, çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Yeşilyurt Belediyesi olarak ilçenin tüm yaşam alanlarında dönüşüm yatırımlarına aralıksız devam ettiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar da, “ Fen İşleri Müdürlüğümüz ekiplerimiz ilçemizin dört bir tarafında yol yenileme, asfalt çalışması, stabilize çalışmaları, bakım ve onarım hizmetlerine aralıksız devam ediyor. Oluklu, Gözene ve Duruldu gibi son dönemlerde önemli yatırımlarda bulunduğumuz bölgelerimizde ise 2021 yılı planlamasına aldığımız yol hizmetlerini sürdürmekteyiz. Mahalle muhtarlarımızın ekiplerimize büyük katkıları oluyor, kendilerine teşekkür ediyorum. Hep birlikte çalışarak, dayanışma içerisinde bölgelerimizin tüm ihtiyaçlarını gideriyoruz. Bizlerde sık sık saha çalışmalarını ziyaret ederek hem muhtarlarımızla istişare ediyoruz hem de diğer hizmetlerin planlamasını yapıyoruz “ dedi.

Başkan Çınar, “Merkez-kırsal ayrımı yapmadan tüm bölgelerimizin aynı düzeyde gelişmesine büyük önem veriyoruz. Caddelerimizin, sokaklarımızın ve mahallelerimizin hangi hizmete ihtiyacı varsa onu önce istişare ediyoruz sonrada teknik incelemeler ve alt yapı çalışmalarından sonra uyguluyoruz. Yol açma, asfalt, sathi kaplama, kilit taşı ve diğer çevre düzenleme ve peyzaj yenileme hizmetlerinde hedeflerimizin üzerine çıktık, ekiplerimiz başarılı hizmetlerine her gün bir yenisini daha ekliyor. Hava şartlarının iyi gitmesini fırsat bilen ekiplerimiz planlamaya alınan bölgelerimizdeki çalışmaları hummalı bir şekilde sürdürüyor. Bölgemizde yağmur veya kar yağışları başlamadan önce özellikle kırsal bölgelerimizde ulaşım anlamda her hangi bir sıkıntı yaşanmaması içinde ön tedbirleri almaya çalışıyoruz. Çiftçilik yapan, tarımla uğraşan ya da pandemi ve doğal afetlerden dolayı kırsal bölgelerde yaşamayı tercih eden hemşerilerimizin ulaşım açısından sorun yaşamamaları için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Bağ ve bahçelerimize giden yollarımızın standardını artırıp vatandaşlarımızın evlerine ve bahçelerine rahat ve güvenli bir şekilde gidip gelmelerini sağlıyoruz. Tarım arazilerimizdeki çalışmaların aksamadan sürmesi, verimli topraklarımızdan bereketli ürünlerin toplanması içinde üzerimize düşen sorumlulukları yerine getiriyoruz. Bizler ve ekiplerimiz 7/24 hemşerilerimizin emrindeyiz, sürekli sahadayız, taleplere anında yanıt vermeye çalışıyoruz. Saha çalışmalarını birlikte koordine ettiğimiz, uyumla çalıştığımız mahalle muhtarlarımızın da ciddi katkıları var, onlarda büyük emek sarf ediyorlar. Hep birlikte Yeşilyurt’umuz için çalışmaya devam ediyoruz. İlçemizde konforlu, standardı yüksek, kaliteli, güvenli ve sağlıklı yollarımızın sayısını hızla artırmaktayız, ekiplerimizin emeklerine sağlık, yeni yollarımız hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.