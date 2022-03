Yeşilyurt Belediyesi erdem okulu öğrencilerinin ‘istiklal marşı’ etkinliği büyük beğeni topladı

İstiklal Marşı’nın TBMM’de kabul edilişinin 101.Yıldönümü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü etkinlikleri kapsamında Malatya Yeşilyurt Belediyesi Erdem Okulu öğrencileri tarafından sahnelenen ‘Minik Yüreklerde Akif, Dillerde Hürriyet’ etkinliği büyük beğeni topladı.

Çocuklara erken yaşlarda vatan ve bayrak sevdasının aşılanması amacıyla Türk Bayraklarıyla süslenen Kongre ve Kültür Merkezi Fahri Kayahan Salonunda Yeşilyurt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen etkinliği, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, İl Müftüsü Veysel Işıldar, AK Parti İl ve İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Sivil Toplum Kuruluşu ve Meslek Örgütleri Başkanları, Mahalle Muhtarları, Öğretmenler, Öğrenciler ile aileleri takip etti.

Yoğun ilgi gören program Kuran-ı Kerim Tilavetiyle başlarken, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasından sonra Yeşilyurt Belediyesi Erdem Okulları tanıtım sine vizyonu ile Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’un hayatı ve İstiklal Marşının yazılış sürecini anlatan sine vizyon gösterimi yapıldı.

Yeşilyurt Belediyesi tarafından hizmete sunulan Kültür Merkezlerinde, Kuran-ı Kerim, Değerler Eğitimi ve Nezaket Kuralları başta olmak üzere matematik, Türkçe ve farklı alanlarda eğitim çalışmalarının yapıldığı Erdem Okulunun faaliyetlerine katılan 4 ile 6 yaş arasındaki çocuklar tarafından vatan ve bayrak sevdası üzerine çeşitli gösteriler sahnelendi.

4 ile 6 yaş aralığındaki çocukların başarılı bir sahne performansı ortaya koydukları etkinlik duygusal anların yaşanmasına sebep olurken, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’da İstiklal Marşının TBMM’de kabul edilişinin 101.Yıldönümüne değer katan anlamlı bir program düzenleyen Erdem Okulu öğrencilerini tebrik etti.

Toplumda farkındalık oluşturan kültürel etkinliklere bir yenisini daha eklemenin gururunu yaşadıklarını belirten Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 101 yıl önce ki Kurtuluş Savaşı’nda vatan toprakları işgal altındayken Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un kaleme aldığı İstiklal Marşının, milli mücadele ruhunu ve Türk Milleti’nin vatan sevgisini en güzel biçimde yansıttığını söyledi.

Kurtuluş Savaşı’nda Türk milletinin yazdığı destanları dizelerine döken Merhum Mehmet Akif Ersoy ile bütün Milli Mücadele Kahramanlarını saygı ve rahmetle yad ettiklerini vurgulayan Çınar, çocuklara erken yaşlarda vatan ve bayrak sevdasının aşılanmasının önemli olduğunun altını çizerken, Erdem Okulu öğrencileri tarafından hazırlanan ‘Minik Yüreklerde Akif, Dillerde Hürriyet’ etkinliği ile toplumsal bir farkındalık oluşturduklarını söyledi.

Çınar, “Gelecek nesillerimizin İstiklal Marşı’nın her cümlesinin anlamını idrak etmesi çok önemlidir. Kalbi vatan ve istiklal sevgisiyle dolu Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un, Türk Milletinin Milli Mücadele günlerinde hissettiği duyguları destansı bir üslupla yazdığı İstiklal Marşımız Türk Milletinin bağımsızlık ve özgürlüğünün nişanesidir. 571 hece ve 1453 kelimeden oluşan, her kelimesi şehit kanlarıyla sulanmış aziz vatan topraklarının önemini anlatan bu kahramanlık destanımız, 101 yıldır Türk Milletinin yol göstericisi olmuştur. Gelecek nesillere Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş ve istikbal adımlarını İstiklal Marşı ile en iyi şekilde anlatan milli şairimiz, vatanperver Mehmet Akif Ersoy, her kelimesinde milletimize ait kutsal ve kadim değerleri bizlere miras bırakmıştır. 101 yıl önce şaheser olarak yazılan bu kıymetli metin, dün olduğu gibi bugün de aziz milletimizin karakterini, diz çökmeyeceğini, istiklale aşık olduğu duygusunu gelecek kuşaklara aktarmaktadır. Tarih boyunca sayısız destanlar yazmış olan kahraman milletimizin, vatanımızın bağımsızlık ve hürriyeti için göstermiş olduğu büyük fedakârlık ve kahramanlığın adı olup, Türk milletinin ortak sesi ve haykırışı olan İstiklal Marşımız ile birlikte bizlere emanet edilen bu güçlü ve kudretli devletimize sonuna kadar sahip çıkacağız. Millî Mücadelenin en çetin döneminde, milletimizin yeniden dirilişine ve şahlanışına vesile olan bu eşsiz eser, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu kutsal vatanın semalarında yankılanmaya devam edecektir “ dedi.

Konuşmasında çocuklara erken yaşlarda vatan ve bayrak sevdasının aşılanmasını öne çıkartan Çınar, “ Birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhumuzdan ödün vermeden şehit kanlarıyla sulanmış aziz vatan topraklarımızı her türlü iç ve dış tehdide karşı sonuna kadar savunmak ve korumak hepimizin temel görevidir. Şanlı Türk Bayrağımız bu topraklarda ilelebet dalgalanacak, bizlerde özgür ve bağımsız olarak hep birlikte yaşamaya devam edeceğiz. Özellikle de geleceğimizi inşa edecek olan çocuklarımızın vatan, bayrak ve memleket sevdasıyla büyümeleri, bu yönde hayatlarına yön vermeleri çok büyük ehemmiyet taşımaktadır. Bu nedenle gençlerimizin İstiklal Marşı’nın her cümlesinin anlamını idrak etmesi çok önemlidir. Yeşilyurt Belediyesi olarak çocuklarımızın dinine ve kültürüne bağlı, yüreğinde vatan ve bayrak sevdasını barındırmaları ve bu ülküyle yaşamaları içinde tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Sosyal, kültürel ve eğitim faaliyetlerinde rüştünü ispatlayan yerel bir yönetim olarak, çocuklarımızın ve gençlerimizin doğru ve güzel bir şekilde yetişmesi, milli ve manevi değerlerine sıkı sıkıya bağlı kalması için eğitim hizmetlerimize ağırlık veriyoruz. Erdem Okullarımızdaki eğitim faaliyetlerine katılan 4 ile 6 yaş aralığındaki çocuklarımız tarafından hazırlanan ‘Minik Yüreklerde Akif, Dillerde Hürriyet’ etkinliği de bu gayretlerimizin önemli bir parçasıdır. Erken yaşlarda bayrak ve memleket sevdasını yüreğine işleyip böylesine güzel bir etkinliğin altına imza atan evlatlarımızın hepsinin gözlerinden öpüyorum, çocuklarını bu duygular etrafında yetiştiren ailelerimizi tebrik ediyorum. Toplumsal bir farkındalık oluşturan etkinliklerine bir yenisini daha ekleyen Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüze, Erdem Okulumuzun değerli idarecilerine, öğretmenlerimize ve öğrencilerimize ve bu güzel günde bizleri yalnız bırakmayan tüm hemşerilerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

İstiklal Marşının Şairi Mehmet Akif Ersoy’u rahmet ve minnetle yad ettiklerini ifade eden İl Müftüsü Veysel Işıldar ise ‘İstiklal Marşı’ ile vatan ve bayrak sevdasını anlatan gösteriler sahneleyen Erdem Okulu öğrencilerini tebrik ederek kutladı.

Büyük ilgi gören etkinliğin sonunda sahneye çıkan Çınar, gösterilerini büyük bir titizlikle sahneleyen çocukların hepsini teker teker tebrik edip, hediyeler verdi.

Etkinlik, Türk Bayrağı önünde çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.