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Yeşilyurt Belediyesi ekipleri, mahallelerin ulaşım ağını yeniliyor

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, yol incelemesinde, ’’İlçemizin kırsal bölgelerinden Kırkpınar ve Tohma Mahallelerimizin ulaşım ağını yeni dönem yatırımlarımızla birlikte daha da konforlu hale getirip, bu bölgede yaşayan hemşehrilerimizin yaşam kalitesini yükseliyoruz” diye konuştu.

MALATYA 04.04.2022, 16:24
Yeşilyurt Belediyesi ekipleri, mahallelerin ulaşım ağını yeniliyor

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, yol incelemesinde, ’’İlçemizin kırsal bölgelerinden Kırkpınar ve Tohma Mahallelerimizin ulaşım ağını yeni dönem yatırımlarımızla birlikte daha da konforlu hale getirip, bu bölgede yaşayan hemşehrilerimizin yaşam kalitesini yükseliyoruz” diye konuştu.

Malatya’da hava sıcaklığının artmasıyla birlikte Yeşilyurt’un dört bir tarafında ki saha çalışmalarına yoğunluk veren Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Ekipleri, Kırkpınar ve Tohma Mahallelerinde yaklaşık 5 km’lik yolun açılması için alt yapı çalışmalarına hız verdi. Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’da, beraberinde Yeşilyurt Belediye Meclis Üyeleri ve AK Parti İlçe Yönetim Kurulu Üyeleriyle birlikte devam eden çalışmaları yerinde inceleyip, mahalle muhtarları ve mahalle sakinlerine bölgede ki yenileme ve dönüşüm yatırımları hakkında bilgiler paylaştı.

Yeşilyurt Belediyesinin bölgeyi güzel ve kaliteli hizmetlerle buluşturduğunu ifade eden Tohma Mahalle Muhtarı Ali Kaygusuz ile Kırkpınar Mahalle Muhtarı İzzettin Sayıl, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne teşekkürlerini sundular. Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise pandemi ve doğal afetlerden dolayı ilçenin en fazla tercih edilen mahallelerinden olan Kırkpınar ve Tohma’nın yeni yatırımlarla birlikte yaşam kalitesinin yükseldiğini söyledi. Yeşilyurt’un merkez ve kırsal bölgelerinin topyekün bir değişim içerisinde olduğunu söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Kırkpınar ve Tohma’nın ulaşım ağını daha akıcı hale getirmek amacıyla yol açma ve yenileme çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz bu bölgede planlamaya alınan 5 km’lik mevcut yolumuzun gerek iyileştirilmesi gerekse de alt yapı temel malzeme serim işlemlerini sürdürüyorlar. Pandemi ve doğal afetlerden dolayı son dönemlerde ilçemizin en fazla tercih edilen bölgelerin başında gelen bu iki mahallemizde özellikle kayısı bahçelerinin çok olması nedeniyle bizlerde ulaşım ağının daha konforlu ve akıcı hale gelmesi için yatırımlarımıza devam ediyoruz. Mahalle muhtarlarımız ve mahalle sakinlerimizle işbirliği halinde bu bölgemizin tüm ihtiyaçlarını belirli bir plan halinde yerine getiriyoruz. Geçtiğimiz yıllarda yaptığımız çalışmalarımızın neticesinde her iki mahallemizin yaşam kalitesinin artmasıyla beraber daha fazla tercih edildiğini görmek bizleri mutlu ederken, talep edilen veya ihtiyaç duyulan tüm hizmetleri de bu yıl içerisinde yerine getireceğiz. Bizim tek amacımız; Yeşilyurt’umuzu merkez ve kırsalıyla bir bütün halinde büyütmek ve geliştirmektir, göreve geldiğimizden bugüne kadar ki üç yıllık süreçte de bu hedeflerimize ulaşmak için çok büyük mesafeler aldık. Belediye ekiplerimizin ilçemizin dört bir tarafında ki çalışmaları bizlerde yakından takip ediyoruz, inceliyoruz.İlçemizin her noktasının aynı düzeyde gelişmesi ve büyümesi için gece gündüz demeden çalışan tüm mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Çalışmalarımıza desteklerini esirgemeyen muhtarlarımıza ve mahalle sakinlerimize de ayrıca teşekkür ediyorum. Yeşilyurt’umuz için canla başla çalışmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

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