banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Borsa ilk yarıda yükseldi
Borsa ilk yarıda yükseldi
Elektrik ve doğalgaza zam kapıda!
Elektrik ve doğalgaza zam kapıda!
Motorine bir indirim daha geliyor!
Motorine bir indirim daha geliyor!
TÜİK Mart ayı ekonomik güven endeksini açıkladı!
TÜİK Mart ayı ekonomik güven endeksini açıkladı!

Yeşilyurt Belediyesi e-imar başvuru sistemini vatandaşların hizmetine sundu

Malatya’nın Yeşilyurt Belediyesi İmar İşler Müdürlüğü, vatandaşların imar işlemlerini internet üzerinden daha hızlı ve daha pratik yapmasına destek olmak amacıyla e-imar başvuru sistemini hizmete sundu.

MALATYA 30.03.2022, 14:30
Yeşilyurt Belediyesi e-imar başvuru sistemini vatandaşların hizmetine sundu

Malatya’nın Yeşilyurt Belediyesi İmar İşler Müdürlüğü, vatandaşların imar işlemlerini internet üzerinden daha hızlı ve daha pratik yapmasına destek olmak amacıyla e-imar başvuru sistemini hizmete sundu.

Yeşilyurt Belediyesindeki hizmetlerin dijital çağın gerekliliklerine uygun olarak ilerlediğini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, ’’Vatandaşlarımıza daha hızlı ve daha nitelikli hizmetler verebilmek için İmar İşler Müdürlüğümüz bünyesindeki dijital imar uygulamasını başlattık. Bölgemizde ilk kez bu uygulamayı hizmetlerine katan bir belediye olduk. Uzun süren teknik alt yapı ve yenileme çalışmalarından sonra Hemşerilerimizin imara dair tüm başvurularını bir tıkla yapabilmelerine imkan sağlamış bulunmaktayız. E-imar başvuru sisteminin sağladığı yeniliklerle vatandaşımız Belediyeye gelmeden imar ile ilgili bütün işlemlerini tamamlayabilecektir. Dijital dönüşümün sağladığı bu olanaklardan dolayı vatandaşlarımız zamandan, dosya ve proje çıktılarından tasarruf ederek istedikleri evraklara elektronik ortamdan ulaşabileceklerdir. Vatandaşlarımız ‘’eimar.yesilyurt.bel.tr’’ web sitesi üzerinden; İmar Durum, Tüm Projeler (Mimari, Statik, Mekanik, Elektrik, Zemin Etüdü), Asansör Tescil Belgesi, Yapı Ruhsatı, Eksper belgelerine kolaylıkla ulaşabileceklerdir. Bölgemizde yatırım yapan mimarlarımız ve müteahhitlerimiz başta olmak üzere imarla işi olan emlak ve gayrimenkul danışmanları, emlak komisyoncuları, alım-satım işlemleri yapanlar, inşaat ve oturma ruhsatı ile yapı denetim işleriyle uğraşanlar, e-imar başvuru sistemi sayesinde iş ve işlemlerini daha hızlı ve pratik bir şekilde yapabilecekler. E-imar sistemi ayrıca Belediyemizin fiziki arşiv kapasitesine yer anlamında ciddi avantajlar oluşturacak ve kırtasiye giderlerimizden büyük oranda tasarruf etmemize, dolayısıyla milli servete önemli ölçüde katkı sağlayacaktır” dedi.

Her alanda çalışan, her alanda farkındalık oluşturan bir belediye olarak teknolojik imkânlardan üst seviyede yararlanarak çözüm odaklı belediyecilik anlayışını güçlendirdiklerini vurgulayan Çınar, “İletişim teknolojilerinin durmaksızın ilerlemesi ve kolaylıklar sağlaması çerçevesinde hemşehrilerimize daha fazla yararlı olabilmek adına Yeşilyurt Belediyesi olarak bu dijital platformda yerimizi aldık. E-imar başvuru sistemi sayesinde hizmetlerimize ulaşımı daha kolay ve daha rahat bir seviyeye çıkarmış oluyoruz. Vatandaşlarımız resmi internet sitemiz üzerinden imarla ilgili iş ve işlemlerini, sorgulamalarını ve ulaşmak istedikleri bilgilere bir tuşla yapabilecekler. Onaylanan projeler başta olmak üzere evraklar ve diğer işlemleri internet dünyasına taşımış olduk. Özellikle mimar ve teknik işlerle uğraşanlar içinde büyük bir kolaylığı sağlamış oluyoruz. Belediyemizde imarla ilgili çalışan teknik personellerimiz içinde ciddi bir rahatlama olacak, mesai saati içerisinde yetişmeyen proje çalışmalarını evinde ya da dışarıda e-devlet şifresi üzerinden kontrol etme fırsatı yakalayacak. Bununla birlikte emlak vergisi, emlak beyanı, sorgulamalar, harçların yatırılması ve ruhsatların alınması gibi işlemlerinde rahat bir ortamda yapılmasının önü açılmış oldu. Bilindiği üzere dijitalleşme dünyada hızla gelişiyor, ilerliyor, insanlar zamanla yarışır oldu. Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak hizmetler sunmakta bizim en temel görevimizdir. E-Belediyecilik hizmetlerimizi genişleterek, çağın gerekliliğine uygun düzenlemeler ve yenilik yaparak bu alanda da farkındalık oluşturan dijital yatırımlarımıza yenilerini ekleyerek hemşehrilerimizin işini kolaylaştırmaya devam edeceğiz. Teknolojik alt yapımızı daha güçlü ve hızlı bir hale getirmek içinde ne gerekiyorsa yapacağız. İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzün hizmetlerinden yararlanan hemşehrilerimiz, gerek internet sitemizdeki e-imar sistemi üzerinden gerekse de imarla ilgili bilgilendirme alanlarından istedikleri bilgiye ulaşabilecekler” şeklinde konuştu.

Yorumlar (0)
18°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 30 70
2. Konyaspor 30 55
3. Fenerbahçe 30 53
4. Alanyaspor 30 49
5. Adana Demirspor 30 48
6. Başakşehir 30 47
7. Hatayspor 30 47
8. Beşiktaş 30 46
9. Karagümrük 30 43
10. Antalyaspor 30 41
11. Sivasspor 30 40
12. Gaziantep FK 30 40
13. Kasımpaşa 30 38
14. Kayserispor 30 38
15. Galatasaray 30 38
16. Giresunspor 30 35
17. Altay 30 29
18. Göztepe 30 27
19. Rizespor 30 26
20. Ö.K Yeni Malatya 30 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 28 59
2. Ümraniye 28 55
3. Bandırmaspor 28 49
4. İstanbulspor 27 47
5. Eyüpspor 28 46
6. Erzurumspor 28 44
7. Samsunspor 27 42
8. Adanaspor 28 38
9. Manisa Futbol Kulübü 28 37
10. Boluspor 27 35
11. Keçiörengücü 27 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. Tuzlaspor 27 34
14. Gençlerbirliği 27 34
15. Kocaelispor 27 33
16. Altınordu 28 31
17. Denizlispor 27 30
18. Bursaspor 27 28
19. Balıkesirspor 27 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 28 54
5. Tottenham 29 51
6. M. United 29 50
7. West Ham United 30 48
8. Wolverhampton Wanderers 30 46
9. Aston Villa 29 36
10. Leicester City 27 36
11. Southampton 29 35
12. Crystal Palace 29 34
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 29 31
15. Brentford 30 30
16. Leeds United 30 29
17. Everton 27 25
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 29 66
2. Sevilla 29 57
3. Barcelona 28 54
4. Atletico Madrid 29 54
5. Real Betis 29 50
6. Real Sociedad 29 48
7. Villarreal 29 45
8. Athletic Bilbao 29 41
9. Valencia 29 40
10. Osasuna 29 38
11. Celta Vigo 29 36
12. Espanyol 29 36
13. Rayo Vallecano 28 32
14. Elche 29 32
15. Getafe 29 29
16. Granada 29 28
17. Cadiz 29 27
18. Mallorca 29 26
19. Deportivo Alaves 29 22
20. Levante 29 19