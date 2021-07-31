Yeşilyurt Belediyesi 4 bin 444 fidanla nefes olacak

Yeşilyurt Belediyesi, son günlerde yaşanan orman yangınlarında zarar gören yeşil alanları yeniden canlandırmak amacıyla başlatılan ‘Ormanlarımız İçin Birlik Olma Vakti’ fidan bağış kampanyasına 4 bin 444 adet fidanla destek verdi.

‘Ormanlarımız İçin Birlik Olma Vakti’ kampanyasına Yeşilyurt Belediyesi olarak tam destek verdiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Ülkemizin birçok kentinde yaşanan orman yangınları hepimizin yüreğini yakmıştır. Devletimiz tüm imkanlarıyla orman yangınlarının söndürülmesi adına büyük bir çaba sarf ederken, bizlerde yerel yönetimler olarak elimizden gelen her türlü desteği vermeye sonuna kadar hazırız. Bu kapsamda; yok olan yeşil alanları yeniden canlandırmak amacıyla başlatılan ‘Ormanlarımız İçin Birlik Olma Vakti’ fidan bağış kampanyasına 4.444 adet fidanla destek verme kararı aldık. Ormanlarımız ve yeşil alanlarımıza sahip çıkmak hepimizin temel görevidir. Yeşilyurt Belediyesi olarak ta bu anlamda üzerimize düşen ne varsa yerine getirmeye hazırız. Malatya’mızın plakası olan 44’den yola çıkarak kampanyaya 4.444 adet fidan gönderip bu anlamlı projeye katkı sağlayacağız. Doğamıza, yeşil alanlara ve geleceğimize el birliğiyle sahip çıkmalıyız. Gün, dayanışma ruhuyla hareket edip, yeşil alanlarımızı yeniden fidanlarla buluşturup hem bugüne hem de geleceğimize hep birlikte nefes olma vaktidir. Fidan bağış kampanyasına destek vermek hepimizin vatandaşlık görevidir. Yaşanan orman yangınlarında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine sabır dileklerimi iletirken, yaralılara ise acil şifalar diliyorum” diye konuştu.