Yeşilyurt Belediye radyosu yayına başladı

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın talimatıyla Yeşilyurt Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde kurulan Yeşilyurt TV’den sonra Radyo Yeşilyurt’ta yayın hayatına başladı.

Radyo Yeşilyurt’un 93.8 frekansında yayın hayatına başladığını söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt TV’de yakaladıkları başarı çıtasını Radyo Yeşilyurt ile taçlandırmayı hedeflediklerini vurguladı. Vatandaşlarla aralarındaki iletişim kanallarını sürekli diri ve canlı tutmaya çalıştıklarını ifade eden Çınar, "Sadece Malatya’da değil Türkiye ve Dünya’nın farklı noktalarında yaşayan değerli hemşerilerimizle olan iletişim kanallarımızı daha da güçlendirmek adına internet üzerinden yayın hayatına başlayan Yeşilyurt TV’yi hizmete sunmuştuk. Başarılı yayınlar ve kaliteli programlarla izleyici kitlesi her geçen gün artan Yeşilyurt TV’den sonra hizmetlerimizin boyutunu geliştirmek maksadıyla Radyo Yeşilyurt’un da teknik alt yapısını ve kurulumunu tamamladık. 93.8 frekansında yayın hayatına başlayan Radyo Yeşilyurt’ta, Yeşilyurt TV gibi ülkemizin ve dünyamızın farklı yerlerinde yaşayan kıymetli hemşerilerimize kaliteli ve güzel yayınlarla hizmet verecektir. Radyo Yeşilyurt yayınlarıyla kentimizin ve ilçemizin bütün güzelliklerini tüm hemşerilerimize ulaştırmaya devam edeceğiz. Gelişen teknolojiyi yakından takip edip, sosyal paylaşım sitelerini çok aktif kullanan yerel bir yönetim olarak, halkımızla aramızdaki iletişim ağını daha da kuvvetlendirecek çalışmalarımızı yeni ve farklı uygulamalarımızla geliştirmeye devam ediyoruz. Radyo Yeşilyurt gibi değerli bir yayın kuruluşunu hizmete sunmaktan büyük bir mutluluk duymaktayız. Malatya ve Yeşilyurt’un tüm güzelliklerinin yanı sıra Anadolu’muzun eşsiz türküleri ve şarkılarına yer verecek olan Radyo Yeşilyurt, hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.