Yeşilyurt Belediye Meclisi, şubat ayı olağan toplantısını yaptı

Şubat ayı toplantısını gerçekleştiren Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Meclisi, gündemdeki komisyon raporları ve teklifleri görüşerek karara bağladı.

Yeşilyurt Belediyesi Gedik Kültür Merkezi Toplantı Salonunda Meclis Başkan Vekili Esin Tanrıverdi Başkanlığında gerçekleşen toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlarken, açılış ve yoklamanın ardından 6 Ocak 2022 Tarihli Ocak Ayı 2.Birleşim Toplantısının karar özeti oy birliğiyle kabul edildi.

Meclis Başkan Vekili Esin Tanrıverdi, gündem maddelerinin görüşülmesine geçmeden önce yaptığı konuşmada tüm İslam alemi ve Malatya’lıların Mübarek Üç Aylarını ve Regaip Kandilini tebrik ederek, “Bugün üç ayların başlangıcı Recep Ayının ilk günü, rahmetin bol olduğu, duanın kabul olduğu, eksiklerin tamamlandığı, gafletin kalktığı ve kardeşliğin tesis edildiği mübarek üç aylarınızı şimdiden tebrik eder; sizlere, ailenize, ülkemize ve Alem-i İslam’a hayır ve bereketler getirmesini Cenab-ı Hak’tan niyaz ederim” dedi.

Yeşilyurt Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile İnönü Üniversitesi Kariyer Merkezi tarafından ortaklaşa düzenlenecek olan ‘Yerel Yönetimler ve Kadın’ konulu çalıştay kapsamında, İnönü Üniversitesi Kariyer Merkezi ile imzalanacak protokol için Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a yetki verilmesine yönelik gündem maddesi onaylanırken, Yeşilyurt Belediyesi tarafından Kaynarca Mahallesinde yapımı süren Sosyal Tesislerin alt katının Yeşilyurt İlçe Müftülüğüne beş yıllığına tahsis edilmesine karar verildi.

Yeşilyurt Belediyesi iştiraklerinden Yeşilyurt Personel A.Ş.’ye Genel Kurullarda imza yetkilisi olarak Muzaffer Çelik’in atanması onaylanırken, Yeşilyurt İlçe sınırlarında uygulanan Evsel Katı Atık Ücret Tarifesinin Güncellenmesine dair gündem maddesi ise okunduktan sonra kabul edildi.

Gündemdeki yedi maddenin ertelenmesine, dört maddenin de İmar Komisyonuna havale edilmesine karar verdikten sonra Şubat ayı çalışmalarını tamamlayan Yeşilyurt Belediye Meclisi, Mart ayı toplantısını 2 Mart 2022 Çarşamba günü saat 14:00’de gerçekleştirecek.