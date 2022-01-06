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Yeşilyurt Belediye Meclisi Ocak ayı çalışmalarını tamamladı

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar Başkanlığında toplanan Yeşilyurt Belediye Meclisi, Ocak Ayı 2.Oturum Toplantısında komisyon raporları ve teklifleri karara bağladı.

MALATYA 06.01.2022, 17:14
Yeşilyurt Belediye Meclisi Ocak ayı çalışmalarını tamamladı

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar Başkanlığında toplanan Yeşilyurt Belediye Meclisi, Ocak Ayı 2.Oturum Toplantısında komisyon raporları ve teklifleri karara bağladı.

Yeşilyurt Belediye Gedik Kültür Merkezi Toplantı Salonunda gerçekleşen Ocak Ayı 2.Oturum Toplantısında, açılış ve yoklamanın ardından Ocak Ayı 1.Oturum Toplantısının karar özeti kabul edildi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, gündem maddelerinin görüşülmesine geçmeden önce yaptığı konuşmada, 2021 yılı içerisinde hayata geçen yatırımlar ve projelere desteklerinden dolayı Meclis Üyelerine teşekkürlerini sunarken şunları söyledi; “ 2021 yılı içerisinde Yeşilyurt’umuza ve bölgemize değer katan çok önemli yatırımlar ve projeleri hep birlikte çalışarak hayata geçirdik. Temel belediyecilik hizmetlerimizin yanı sıra sosyal, kültürel, temizlik, çevre, sportif, sanatsal ve eğitim alanında Yeşilyurt’umuzun imajına ve marka değerine önemli katkılar sunan birbirinden değerli yatırımları hemşehrilerimizle buluşturduk. Yeşilyurt Belediyesi ve Yeşilyurt Belediyesi Meclis Üyeleri olarak bu süreçte birlik ve beraberlik ruhuyla hareket ederek, kentimize ve ilçemizin yaşam seviyesinin artmasına vesile olan yatırımların altına imza attık, hepinize bu anlamda teşekkürlerimi sunuyorum. 2022 yılının ülkemize, milletimize, kentimize ve ilçemize sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ediyorum. Bu yıl da yine birlikte çalışarak güzel ve başarılı hizmetlerimize devam edeceğimize yürekten inanıyorum” dedi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın açılış konuşmasından sonra gündemdeki maddeler tek tek görüşülüp karar altına alındı.

Koyunoğlu mahallesinde mevcut imar planında ‘İlköğretim, Ortaöğretim ve Anaokulu Tesis Alanı’ fonksiyonuna sahip 2315 ada 13, 14 ve 15 nolu parsel numaralı taşınmazların “Lise, İlköğretim ve Ortaöğretim Tesis Alanı” olarak değiştirilmesine yönelik hazırlanan İmar Komisyonu Raporunu onaylayan Yeşilyurt Belediye Meclisi, Bostanbaşı Mahallesi 12, 13 ve 14’ncü Etap, Karagöz Mahallesi 6. Etap, Kaynarca Mahallesi 20. Etap ile Mollakasım Mahallesi 2. Etap 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı talebini; bu bölgelerin ulaşım başta olmak üzere sosyal, kültürel ve teknik alt yapısını güçlendirip yaşam kalitesini yükseltilmesi amacıyla hazırlanan İmar Komisyonu Raporunu görüştükten sonra onayladı.

Gündemdeki iki maddenin ertelenmesine, bir maddenin de red edilmesine karar veren Yeşilyurt Belediye Meclisi, Yeşilyurt Belediyesinde 2021 yılında görev yapan Sözleşmeli Personellerin 2022 yılı için ücretlerinin belirlenmesine ilişkin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklifini kabul etti.

Ocak Ayı çalışmalarını iki birleşim toplantısıyla tamamlayan Yeşilyurt Belediye Meclisi, Şubat Ayı Toplantısını 2 Şubat 2022 Çarşamba günü saat 14:00’de gerçekleştirecek.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, alınan kararların hayırlara vesile olmasını temenni ettikten sonra toplantıyı sona erdirdi.

Yeşilyurt Belediye Meclis Toplantısına katılan Cemal Gürsel Mahalle Muhtarı Ali Doğan ise, Cemal Gürsel Mahallesinin imar sorununun çözülmesi aşamasında desteklerini Mehmet Çınar’a, Yeşilyurt Belediyesi Meclis Üyelerine ve Belediye Başkan Yardımcılarına teşekkürlerini sundu.

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