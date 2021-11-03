Yeşilyurt Belediye Meclisi Kasım ayı toplantısını yaptı

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Meclisi, Kasım Ayı Olağan Toplantısında komisyon raporları ve teklifleri karara bağladı.

Yeşilyurt Belediyesi Gedik Kültür Merkezi Toplantı Salonunda Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar Başkanlığında gerçekleşen toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Açılış ve yoklamanın ardından 18 Ekim 2021 tarihli Toplantının karar özeti oy birliğiyle kabul edildi.

Gündem maddelerinin görüşülmesine geçmeden önce AK Partinin iktidara gelişinin 19’ncu yılını kutlayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Bu gün 3 Kasım 2021, partimizin millete hizmet yolunda iktidara gelişinin 19’ncu yılını geride bıraktık. AK Parti olarak ilk günkü aşkımızla, heyecanımızla ve milletimize olan sevdamızla inandığımız yolda yürümeye kararlılıkla devam edeceğiz” diye konuştu.

Yeşilyurt İlçesinde eğimli parsellerde otopark tasarım ve uygulama yapılmasına yönelik gündem maddesini İmar Komisyonuna havale eden Yeşilyurt Belediye Meclisi, Yeşilyurt Belediyesinde görev yapacak sözleşme personelin ücretinin belirlenmesine yönelik İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklifini onayladı.

Gündemde ki imar maddelerinden 8’sinin İmar Komisyonuna, 2’sinin de Aralık Ayı Toplantısında görüşülmek üzere ertelenmesine karar verdikten sonra Kasım Ayı çalışmalarını tamamlayan Yeşilyurt Belediye Meclisi, Aralık Ayı Toplantısını 1 Aralık 2021 Çarşamba Günü saat 14.00’de gerçekleştirecek.