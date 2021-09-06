Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, okulları ziyaret edip, öğrencilerle buluştu

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 2021-2022 Yılı Eğitim-Öğretim Döneminin başlaması nedeniyle Yeşilyurt’taki okulları ziyaret ederek, öğrencilerin ve ailelerin heyecanına ortak oldu.

Yeşilyurt İlçesindeki okulların yüz yüze eğitim dönemine hazır hale gelmesi sürecinde gerçekleşen dezenfektan ve hijyen gibi çalışmaları yakından takip eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, korona virüs salgını nedeniyle uzun süredir okullarından uzak kalan öğrencileri, yüz yüze eğitimin ilk gününde yalnız bırakmadı.

Sabah saatlerinde Çarmuzu Mahallesine giden Başkan Çınar, AK Parti Yeşilyurt İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Yeşilyurt Belediye Meclis Üyeleri ve Mahalle Muhtarları, yüz yüze eğitimin başladığı Çarmuzu Anaokulu, İlk ve Ortaokulunu ziyaret etti.

Büyük bir heyecanla okullarına gelerek çalan ilk ders ziliyle birlikte 2021-2022 Eğitim-Öğretim Dönemine başlayan öğrencileri sınıflarında ziyaret eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, öğretmenler ve öğrencilere başarılar diledi.

Okul idarecileri ve öğretmenlerden yüz yüze eğitim süreci ve okullardaki planlamalar hakkında bilgiler alan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, eğitim için tüm imkanları seferber ettiklerini söyledi.

Öğrencilerden maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymalarını isteyen Başkan Çınar, “ 2021-2022 Yılı Eğitim- Öğretim Dönemi, uzun bir süreden sonra ilk kez yüz yüze gerçekleşen derslerle bugünden itibaren başlıyor. Öğrencilerimiz uzun bir dönem uzaktan eğitim sürecini yaşadılar, okullarından ve sınıflarından ayrı kaldılar. Heyecan verici bu günde öğrenci ve öğretmenlerimizin yanında olmak, onlarla aynı havayı teneffüs etmek için okullarımızı ziyaret ederek yaşanan heyecana ortak olduk. Okullarımızın temiz, düzenli ve güzel bir ortamda yüze yüze eğitime ev sahipliği yapması için yoğun bir çalışma dönemini geride bıraktık. İlçemizdeki bütün okullarımızda geniş kapsamlı temizlik hizmetleri gerçekleştirip, öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin sağlıklı ortamlarda derslerine odaklanması için üzerimize düşen tüm sorumlulukları yerine getirdik. Ekiplerimiz, okullarımızın dezenfeksiyon işlemlerini büyük bir titizlikle yaptılar. Bugünde okullarımızda ilk ders zili çaldı, hepimiz çok heyecanlıyız. Öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz uzun bir aradan sonra ilk kez yüze yüze eğitim planlamasıyla bir araya geldiler. Bütün öğrencilerimiz bizim için çok değerli ve özeldir” şeklinde konuştu.

“Geleceğimizi şekillendirecek olan çocuklarımız sayesinde daha güçlü ve daha müreffeh bir Türkiye’yi hep birlikte inşa edeceğiz.” diyerek eğitim hizmetlerinin gelecek açısından önemine vurgu yapan Çınar, “Burada önemli olan; iyi, erdemli ve değerleriyle bütünleşmiş bireyler yetişmesidir. Geleceğimizi inşa edecek olan, yarınlarımızı emanet edeceğimiz çocuklarımız bizim umuduzdur. Onların en güzel şartlarda eğitim görmelerine ve kendilerini her alanda yetiştirmelerine sınırsız destek veriyoruz. Çocuklarımız kendilerini ne kadar iyi geliştirirse bunun meyvelerini gelecekte hep birlikte toplayacağız. Yeşilyurt Belediyesi olarak ta bu noktada ne gerekiyorsa yaptık, yapmaya da aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Tabii ki bu hassas süreçte maske, mesafe ve temizlik kurallarına üst seviyede uymak çok önemlidir. Hayatımızın tüm alanlarını etkileyen bu salgından kendimizi ve sevdiklerimizi uzak tutmak içinde daha fazla gayret göstermeliyiz, inşallah bu zor günleri el birliğiyle atlatacağız. Okulların tekrar kapanmaması için üzerimize düşenleri tam manasıyla yerine getirmeliyiz. Yüze yüze eğitim çocuklarımızın daha fazla sosyalleşmeleri, yeni arkadaşlıklar edinmeleri ve kaynaşmaları açısından çok önemlidir. Yoğun duygularına ve tatlı heyecanlarına yakından şahit olduğumuz ailelerimizi kutluyor, bugünün çocukları, yarının geleceği inancı ile geleceğimizi şekillendirecek yeni nesillere yürekten başarılar diliyorum. Hayatlarını eğitime adayan, hepimizin hayatında özel bir konumda olan tüm öğretmenlerimize de iyi bir ders yılı temenni ediyorum” diye konuştu.

Okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler de Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a eğitime verdiği destek için teşekkür ettiler.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, ziyaretler sırasında öğrencilere hijyen seti, maske ve boyama seti hediye etti.