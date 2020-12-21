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Yeşilyurt Başkanı Çınar, Doğu Anadolu’nun en iyi belediye başkanı seçildi

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, ORC Araştırma Şirketi tarafından Türkiye genelinde 30 Büyükşehirde yapılan ‘2020’nin En Başarılı Büyükşehir İlçe Belediye Başkanları’ anketinde yüzde 58,3 oranıyla 7’nci sırada yer alırken, Doğu Anadolu’nun ise en iyi İlçe Belediye Başkanı seçildi.

MALATYA 21.12.2020, 12:59
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Yeşilyurt Başkanı Çınar, Doğu Anadolu’nun en iyi belediye başkanı seçildi

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, ORC Araştırma Şirketi tarafından Türkiye genelinde 30 Büyükşehirde yapılan ‘2020’nin En Başarılı Büyükşehir İlçe Belediye Başkanları’ anketinde yüzde 58,3 oranıyla 7’nci sırada yer alırken, Doğu Anadolu’nun ise en iyi İlçe Belediye Başkanı seçildi.

ORC Araştırma Şirketi tarafından 01-19 Aralık 2020 tarihleri arasında 30 Büyükşehir ve 51 İl’de toplam 42 bin 510 kişi ile yüz yüze anket ve bilgisayar destekli telefon görüşmesi (CATI) yöntemi ile yapılan anketin sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı.

Nüfusu 50 binin altında kalan belediyelerin dâhil edilmediği araştırmada, ‘2020’nin En Başarılı Büyükşehir İlçe Belediye Başkanları’ kategorisinde yüzde 58,3 oranıyla 7’nci sırada yer alan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, büyük bir başarının altına imza attı.

Anket sonuçlarına göre Doğu Anadolu’daki İlçe Belediyeleri arasında birinci sırada yer alan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın, Türkiye geneli 30 Büyükşehir ilçelerinde yüzlerce İlçe Belediye Başkanını geride bırakarak üst sıralarda yer alması Yeşilyurt’ta büyük bir sevinçle karşılandı.

320 bine ulaşan nüfusuyla 23 kentten daha kalabalık bir nüfusa sahip Yeşilyurt’un Türkiye genelinde ‘örnek ve marka bir ilçe’ hüviyetine ulaştırmak adına her alanda çalıştıklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Türkiye genelindeki 30 Büyükşehir ve 51 kent genelinde gerçekleşen anket sonuçlarına göre ilk 7’de yer almaktan büyük bir onur duyduğunu söyledi.

Yeşilyurt’u her alanda geliştirmek adına gece gündüz demeden çalıştıklarını ifade eden Başkan Çınar, “Anadolu’nun en güzel mozaiklerini içinde barındıran, kadim medeniyeti, doğal ve tarihi güzellikleri, yöresel lezzetleri, misafirperver, güler yüzlü ve çalışkan insanlarının huzur ve refah içerisinde yaşadığı Yeşilyurt’umuzu, modern, katılımcı, şeffaf ve yerinden yönetim ilkeleriyle yönetmeye büyük bir kararlılıkla devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde daha müreffeh ve daha güçlü yarınlara ulaşabilmek adına ülke genelinde gerçekleşen dev yatırımlara, bizlerde Yeşilyurt’ta fiziksel yatırımlardan sosyal sorumluluk projelerine, tarımdan kültüre, sanattan spora, sosyal yardımlardan çevreye, temizlikten dezavantajlı gruplarımızın hayatlarını kolaylaştıracak hizmetlere kadar çok geniş bir alanda çalışarak, ülkemizin kalkınma sürecine destek olmaya gayret ediyoruz. Valiliğimiz, Milletvekillerimiz, Büyükşehir Belediyemiz, kamu, kurum, sivil toplum, meslek örgütleri, muhtarlarımız ve hemşerilerimizle bir ve beraber hareket ederek, Malatya’mız ve Yeşilyurt’umuzun daha fazla gelişmesi ve refah seviyesinin artması noktasında elimizden geleni yapıyoruz. İlçemize kazandırdığımız yatırımlarımızda destek ve katkılarını asla esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Bakanlarımıza, Bürokratlarımıza ve destek veren herkese şahsım ve hemşerilerim adına saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Bizim tek gayemiz; Yeşilyurt’umuzu Sayın Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği 2023 vizyonuna uygun yatırımlarla donatmaktır, bugüne kadar da bu hedefe ulaşmak adına çok önemli yatırımları bölgemize kazandırdık. ‘Durmak Yok Yola Devam’ anlayışından aldığımız güç ve ilhamla hiç durmadan çalışmaya, proje üretmeye ve hemşerilerimizin mutlu, huzurlu, temiz ve güvenli bir şekilde yaşamasına olanak tanıyacak hizmetlerimize aralıksız devam edeceğiz. ORC Şirketi tarafından gerçekleştirilen anketlerde yüzde 58,3 oranında bir destekle Türkiye çapında ilk 7’e girip, Doğu Anadolu Bölgesinde birinci sırada yer almanın onurunu yaşarken, bu tür güzel sonuçlar Mutlu İnsanların Şehri Yeşilyurt’umuzun tanıtımına büyük katkılar sağlamaktadır. Elde ettiğimiz güzel sonuçlar ve başarılar, birlik, beraberlik ve dayanışma ruhumuzun somut bir göstergesidir. Üzerimizdeki sorumlukların ne kadar ağır olduğunu bilerek, bundan sonra daha fazla çalışacağız, daha fazla üreteceğiz. Hemşerilerimizle aynı yöne bakarak, kardeşlik ve dayanışma anlayışıyla çalışarak daha güzel başarıları kentimize ve ilçemize kazandırmak adına mesai mefhumu gözetmeden çalışmaya devam edeceğiz. Anket çalışmaları sırasında şahsıma karşı güzel düşünceler ve duygularını paylaşan tüm katılımcılara desteklerinden dolayı saygılarımı ve şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.
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