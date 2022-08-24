Malatya Yeşilyurt Belediyesi ile Yeşilyurt Kent Konseyi işbirliğiyle Cafana mahallesinde düzenlenen Yeşilyurt Akşamları Sokak Konserine büyük ilgi gösteren mahalle sakinleri gönüllerince eğlenip güzel bir akşam yaşadılar.

Çocuk Şenlikleri, Sokak Konserleri ve Sinema Günleri gibi kültürel etkinliklerle Yeşilyurt akşamlarını hareketlendirip, toplumdaki birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhunun güçlenmesine yönelik güçlü adımlar atan Yeşilyurt Belediyesinin katkılarıyla başlatılan Yeşilyurt Akşamları Sokak Konseri, bu kez Cafana mahalle sakinleriyle buluşturuldu.

Cafana İlkokulunun bahçesinde düzenlenen sokak konserini, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Nogay ve Mahalle Muhtarları ile 7’den 70’e çok sayıda mahalle sakini takip etti.

Yeşilyurt Kent Konseyi Müzik Grubu sanatçılarının sahne aldıkları konserde söylenen şarkılara eşlik eden mahalle sakinleri keyif dolu anlar yaşadılar.

Cafana mahallesindeki birlik ve beraberliğin sokak konseriyle ön plana çıktığını ifade eden Cafana Mahalle Muhtarı Ayhan Yıldız, “ Bugün mahallemizde çok güzel anlar yaşandı. Mahalle sakinlerimizle birlikte güzel bir kültürel etkinliği takip ettik. Mahallemize yaptıkları tüm yatırımlar ve bugün ki etkinlikten dolayı Belediye Başkanımız Mehmet Çınar ile ekiplerine ve değerli sanatçılarımıza şahsım ve mahalle sakinleri adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Sokak konserine gösterdikleri yoğun ilginden dolayı Cafana mahalle sakinlerine teşekkürlerini sunan Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Nogay, ’’Cafana mahallemizde Mutlu İnsanların Şehri Yeşlilyurt’umuzun ruhuna ve kimliğine yakışan çok güzel bir atmosfer oluştu. Sokak konserimize yoğun ilgi gösteren tüm vatandaşlarımıza canı gönülden şükranlarımızı ve saygılarımızı sunuyoruz. İşte bu birlikteliği, ilgi ve alakayı görünce yaptığımız işlerden büyük bir keyf alıyoruz, heyecan duyuyoruz. Bu tür etkinlikleri devam ettirme noktasında kendimize olan güvenimiz artmış oluyor. Yeşilyurt Belediyesi olarak fiziksel yatırımlarımızın yanı sıra sosyal, kültürel, sanatsal, eğitim ve sportif hizmetlere çok büyük önem veriyoruz. Çocuklarımıza, gençlerimize ve büyüklerimize yönelik sosyal ve kültürel etkinlikleri asla ihmal etmiyoruz. Şenliklerimizle, konserlerimizle ve nostaljik sinema gösterilerimizle vatandaşlarımızla sürekli iç içe ve birlikteyiz. Kültürel etkinliklerimizi ilçemizin dört bir tarafına ulaştırarak bütün vatandaşlarımızın belediye hizmetlerinden üst seviyede faydalanmasını sağlıyoruz. Belediye Başkanımızın kültüre, sanata ve spora verdiği önemi artık hepiniz ve hepimiz yakından biliyoruz. Sayın Başkanımızın talimatlarıyla bu tür etkinlikleri sık sık yaparak ilçemizin kültürel ve sanatsal vizyonu sürekli yenileyip geliştiriyoruz. Mutlu İnsanların Şehri Yeşilyurt’u her alanda güzelleştirmeye, hemşehrilerimizin yaşam kalitelerini artırmaya yönelik hizmetlerimize aralıksız devam edeceğiz. Büyük ilgi ve katılım altında gerçekleşen Cafana mahallemizdeki konserimize destek ve katkısını esirgemeyen herkese teşekkür ediyoruz ve iyi eğlenceler diliyoruz’’ diye konuştu.