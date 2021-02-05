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Yeşilyurt 2 bin 280 kez dezenfekte edildi

Malatya Yeşilyurt Belediyesi bünyesinde kurulan dezenfektan ekibi, korona virüs salgınına karşı ilçeki kamu binaları, okul, park, eğitim merkezleri, muhtar evleri ve iş yerlerini toplam 2 bin 280 kez dezenfekte etti

MALATYA 05.02.2021, 16:33
Yeşilyurt 2 bin 280 kez dezenfekte edildi

Malatya Yeşilyurt Belediyesi bünyesinde kurulan dezenfektan ekibi, korona virüs salgınına karşı ilçeki kamu binaları, okul, park, eğitim merkezleri, muhtar evleri ve iş yerlerini toplam 2 bin 280 kez dezenfekte etti

Korona virüs salgınının Türkiye’de görüldüğü 2020 yılı Mart ayından bugüne kadar Sağlık Bakanlığının tüm talimatlarını yerine getirmek amacıyla Malatya’nın Yeşilyurt Belediyesi Tesisler Müdürlüğü İdari İşler Birimi bünyesinde kurulan Dezenfektan ekibi, ilçe genelinde ki kamu binaları başta olmak üzere okullar, parklar, eğitim merkezleri, muhtar evleri ve iş yerlerinde örnek bir çalışma gerçekleştirdi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın talimatıyla oluşturulan ekip, 2020 yılı Mart Ayından bugüne kadar Yeşilyurt’un tüm bölgelerinde korona virüs salgınına karşı yoğun bir mesai yaptı.

Dünyayı tehdit eden korona virüs salgınına karşı toplumsal riskleri minimum seviyeye indirmek amacıyla büyük bir fedakarlıkla çalışan dezenfektan ekibi, ilçenin farklı noktalarında hizmet veren, kaymakamlık, tapu, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Sevgi Evleri ve TSO gibi kamu binaları, cami ve cem evleri, aile sağlığı merkezleri, pazar alanları, polis noktaları, kuaförler, muhtar evleri, devlet hastanesi, çocuk oyun parkları ve eczanelerin yanı sıra, hizmet binaları, birim müdürlükleri, millet kıraathaneleri, müzeler, evlendirme dairesi, semt konakları ve eğitim merkezlerini 2 bin 280 kez ziyaret ederek Sağlık Bakanlığı onaylı özel ilaçlarla dezenfekte etti. Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, vatandaşların sağlıklı, ferah ve temiz alanlarda yaşaması için hijyen ve temizlik uygulamalarına büyük önem verdiklerini söyledi.

Korona virüs salgının Türkiye’de görüldüğü ilk andan itibaren kurdukları özel ekiple Yeşilyurt’un tüm bölgelerinde hijyen seferberliği başlattıklarını belirten Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Cumhurbaşkanımızın talimatları neticesinde Sağlık Bakanlığımız ve İçişleri Bakanlığımız tarafından yayımlanan kararların Yeşilyurt’ta harfiyen yerine getirilmesi hususunda planlı bir çalışma yürütmekteyiz. 2020 yılı Mart Ayının ilk günlerinde, ilçe genelinde ki hijyen ve dezenfektan uygulamalarımızı belli bir programda halinde yürütmek amacıyla kurduğumuz dezenfektan ekibimiz, büyük bir özveri ve fedakarlıkla çalışarak örnek alınacak çalışmalarda bulunmuştur. Mesai mefhumu tanımadan toplumsal riskleri en aza indirmek adına gece gündüz demeden görev yapan dezenfektan ekibimiz, ilçemizdeki kamu binaları, hastaneler, sağlık merkezleri, ibadethaneler, polis noktaları, muhtar evleri, işyerleri ile belediyemize ait hizmet binaları, sosyal, kültürel ve yaşam merkezlerini 2.280 kez ziyaret edip baştan aşağıya özel sularla dezenfekte etmiştir. Verilen görevleri eksiksiz bir şekilde büyük bir özveriyle yerine getiren personellerimizi canı gönülden tebrik ediyorum. Mutlu İnsanların Şehri Yeşilyurt’umuzda tüm hemşerilerimizin sağlıklı ve temiz alanlarda yaşaması temel önceliğimizdir” diye konuştu.

Yeşilyurt’ta korona virüs önlemlerinin artarak devam edeceğini belirten Çınar, “Korona virüs salgınını ancak el ele vererek yenebiliriz. Herkesin bu mücadeleye katkı sunması gerekiyor. Yeşilyurt Belediyesi olarak bu anlamda etkili ve kararlı çalışmalarımızı aksatmadan sürdürmekteyiz. İlçe genelindeki hijyen çalışmalarımıza devam edeceğiz. Sağlık, sosyal ve ekonomik

hayatımızı direk etkileyen korona virüs salgınından kurtulmak için hepimizin daha dikkatli ve özenli olması gerektiği bir dönemden geçmekteyiz. Sosyal mesafe, maske ve temizlik gibi salgınla etkinle mücadele yöntemlerinden asla uzaklaşmamalı ve rehavete girmemeliyiz. Kalabalık ortamlarda mutlaka maskemizi takmalıyız, sosyal mesafeye dikkat etmeliyiz, gerekmedikçe evlerimizden çıkmamalıyız, ‘bana bir şey olmaz’ düşüncesi salgının yayılmasını sağlar. Kendimizin ve sevdiklerimizin sağlığını korumak için lütfen daha duyarlı ve hassas olalım, kurallara uyalım” ifadelerini kullandı.
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