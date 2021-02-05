Yeşilder’den Başkan Gürkan’a ziyaret

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşiltepe Eğitim Derneği (YEŞİLDER) Başkanı Mümtaz Toy ve Yönetim Kurulu üyelerini makamında kabul ederek bir süre görüştü. Başkan Gürkan, “Bizler katılımcı Belediyecilik ilkesi çerçevesinde şehri yönetirken, şehrin değerleri ile şehri yönetmeyi kendimize rehber edinmişizdir” dedi.

Yeşiltepe Eğitim Derneği Başkanı Mümtaz Toy, muhtarlar ve STK temsilcilerinden oluşan beraberindeki heyetle birlikte Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı makamında ziyaret etti. Toy yaptığı konuşmada, “Seçimlerden sonra Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin küçük hesapların değil, büyük hayallerin şehri olduğunu gördük. Kıyıya vurmuş, karaya vurmuş gemimiz kaptanımız sayesinde açık sulara, engin sulara girdi. Gerçekten Malatya şu an belediyeler arasında ilk sırada yer alan bir belediye oldu. Biz Sayın Başkanımıza YEŞİLDER olarak desteklerimizi sunmak, çalışmalarında bize de bir görev düşerse yapmak için buradayız. Malatya’nın geleceği Başkanımızın şahsında gerçekten çok iyi yerlere gidiyor. Küçük hesapların olduğu şehirden çıktık, marjinal grupların şehri olmaktan çıktık. 800 bin hemşerimizin şehri olduk” dedi.

"Güzel bir Malatya oluşturuyoruz"

Katılımcı Belediyecilik ilkesi çerçevesi içerisinde şehri yönettiklerini belirten Başkan Gürkan ise yaptığı konuşmada, “Katılımcı belediyecilik derken sivil toplum örgütleri, hemşehri dernekleri, kanaat önderleri, sendikalarımız, meslek kuruluşlarımız ve meslek odalarımızın görüş ve önerileri doğrultusunda şehrimizin yol haritası ile yön pusulamızı oluşturuyoruz. Mümtaz Bey de güzel ifadeler kullandı. Şehrimiz artık hakikaten büyükşehirler içerisinde en fazla yatırım yapan belediyelerimizden bir tanesi. Sizler de bunu sahada görüyorsunuz. Bizler, sizlerden almış olduğumuz güç ve önerilerle şehrimizi daha çağdaş daha modern bir yapıya kavuşturma gayretindeyiz. İnsanların beraberce barış ve huzur içerisinde olduğu, birbirlerine karşı saygı ve sevginin egemen olduğu ve belediye yönetiminde adaletin olduğu yönetim anlayışı ile şehrimizi yönetmeye gayret ediyoruz. Bunun neticesinde hakikaten şehrimiz hızlı bir ivme kazanarak hem yatırımlar anlamında hem de kültürel ve sosyal aktivitelerin icrası noktasında gerçekten yoğun bir çalışma örneği gösteriyor. Şehrimizde yapılan yatırımlara baktığınız zaman yıllardır yapılmayan yatırımların toplamının bu 2 yıl içerisinde yapıldığı ve bundan sonraki zamanda da yapılacağını en güzel göstergesi olarak yapılacak olan yatırımları da görebilirsiniz. Gelir gelmez özellikle trafik sorununun yoğun olduğu bu şehirde biran önce Anayurt ve Danişment Gazi Bulvarı’nın hizmete girmesiyle şehirdeki trafik yükünün yüzde 40’ına yakın bir kısmını bu yollar aldı. Hemen akabinde Kuzey Kuşak Yolu, Güney Kuşak Yolu çalışmalarını başlattık. Güney ve Kuzey Kuşak Yolları’nın 2021 ve 2022 yılları içerisinde hizmete sunulması noktasında çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam etmektedir. Bu anlamda yolarla ilgili çalışmalarımızın yanında Malatya’ya yakışır bir kütüphanenin temelini attık. Bir taraftan Ekmek Fabrikası, Yemek Fabrikası bir taraftan da gençlerimiz için 5 bin kişilik Spor Salonu ile 250 kişilik kamp merkezi yapıyoruz. Diğer taraftan da 3 bin 500 kişilik Şoför Okulu’nun yerini alarak özel hareket merkezi yapılıyor ve bununda çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu yönüyle milyarlarca liralık yatırımların bu 2 yıl içerisinde Malatya’ya ve Malatyalı kardeşlerimize hemşehrilerimize hizmet olarak sunulduğunu görüyoruz. Bu hizmetlerde durmak yok yola devam diyeceğiz. Bu hizmetlerde bizlere destek veren Cumhurbaşkanımıza, hükümet üyelerimize ve milletvekillerimize değerli STK’larımıza teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.