Yeşil kampüste yeşillik çalışmaları sürüyor

2021 yılında “Yeşil Kampüs” (Green Metric) kategorisinde dünyadaki ilk 500 üniversite arasındaki yerini korumaya devam ederek 310. sırada yer alan Malatya İnönü Üniversitesi’nde yeşillendirme ve yol çalışmaları son hız devam ediyor.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, kampüs alanı içerisinde gerçekleştirilen yeşillendirme ve yol çalışmalarıyla ilgili açıklama yaparak, “Üniversitemizin kampüsünde bir master plan yaptık. Bu master plan doğrultusunda 4,5 kilometre üniversite bulvarı açtık. Bunun, bu yıl üst yapısını yapacağız. Alt yapı çalışmalarımızda devam ediyor. Ayrıca bağlantı yollarının her biri farklı. Ihlamur Caddesi’nde ıhlamur dikiyoruz. Bir başka caddemize sıra sıra selviler veya Mavi Selvi Caddesi’ne, selvi ağaçları diktik. Çınar üniversitemizin temel ağacı. Çok sayıda çınar ağacı diktik” ifadelerini kullandı.

Rektör Kızılay, “Master plan doğrultusunda üniversitemize yeni yürüyüş ve bisiklet yolları yaptık. Üniversitemizin içerisinde yapılacak fakülte ve binalar için güney bölgeye doğru olan planlamamızı tamamladık. Alt yapı ve üst yapısını da şu anda yapıyoruz” dedi.

İnönü Üniversitesi’nin ağaç çeşitliliğine de değinen Kızılay, “Yeşil kampüste biz dünyada yılın kampüsüyüz. Ağaç dikmeye, bitki çeşitliliğine, endemik floraya çok önem veriyoruz. İklim değişikliği dünyada en önemli konulardan biri ama biz buna çok daha önceden başladık. Yeşil kampüs bunun asıl çerçevesini çiziyor. Biz şimdi ağaç dikmeye devam ediyoruz. Özellikle çıplak köklü fidanlar mart ayı bitince artık dikilemez, saksılı fidanlar dikilir. Biz yılın 12 ayı ağaç dikiyoruz; kış mevsiminde çıplak köklü fidanlar dikiyoruz, yaz mevsiminde saksılı fidanlar dikiyoruz. Fidan dikimine devam ediyoruz. Onun dışında bitki, endemik çeşitlilik bunlar bizim temel çalışma alanlarımız ve enerji tasarrufu, su tasarrufu temel çalışmamız” diye konuştu.