“Yeşil Kampüs” çalışmalarına tam not

Malatya İnönü Üniversitesi’nin de katıldığı GreenMetric Türkiye Ulusal Çalıştayı’nda “Yeşil Kampüs” çalışmaları hakkında İnönü Üniversitesi Yeşil Kampüs Koordinatör Yardımcısı ve Su Yönetimi Komisyonu Ataman Bilen’in gerçekleştirdiği sunum, katılımcılar tarafından büyük ilgiyle takip edilip tam not verildi. Bir sonraki yılın çalıştayına İnönü Üniversitesi’nin ev sahipliği yapma isteği de kurul üyeleriyle paylaşıldı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen GreenMetric Türkiye Ulusal Çalıştayı’na, İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nusret Akpolat başkanlığında Yerleşke ve Altyapı Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Bülent Yılmaz, Enerji ve İklim Komisyonu Üyesi Prof. Dr. Zeki Boyraz, Eğitim ve Araştırma Komisyonu Başkanı Doç. Dr. Önder Halis Bettemir, Yeşil Kampüs Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Cemal Koyunoğlu, Atık Yönetimi Komisyonu Başkanı Orhan Sezgin Selçuk, Genel Sekreter Yardımcısı ve Ulaşım Komisyonu Başkanı Yaşar Kalkan ile Yeşil Kampüs Koordinatör Yardımcısı ve Su Yönetimi Komisyonu Üyesi Ataman Bilen’den oluşan heyetle katıldı. UI GreenMetric Başkan Yardımcısı Dr. Junaidi S.S. M.A ve ekibi ile gerçekleştirilen ikili görüşmelerde, İnönü Üniversitesi’nin 2021 ve 2022 yıllarında GreenMetric tarafından yapılan değerlendirmeler hakkında görüş alışverişi yapılarak, İnönü Üniversitesi’nin bu alanda kaydettiği önemli ilerlemeler ve bir sonraki yılın çalıştayına ev sahipliği yapma isteği de kurul üyeleriyle paylaşıldı. Çalıştay çerçevesinde İnönü Üniversitesi’nin “Yeşil Kampüs” çalışmaları hakkında Ataman Bilen’in gerçekleştirdiği sunum, katılımcılar tarafından büyük ilgiyle takip edildi. İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nusret Akpolat, GreenMetric Türkiye Ulusal Çalıştayı hakkında bilgi verirken, “Üniversite kampüslerindeki sürdürülebilirlik çabalarını dünya çapında değerlendiren GreenMetric Üniversite Sürdürülebilirlik Derecelendirmesi, tüm dünyadan saygın üniversitelerin katıldığı uluslararasılaşmayı teşvik eden, sürdürülebilirlikle ilgili konulara dikkat çeken ve çevre bilinci konusunda küresel farkındalık oluşturmayı amaçlayan bir platform olarak dünyadaki tüm yükseköğretim kurumlarının katılımına açıktır. Her yıl farklı ülkelerden pek çok üniversite GreenMetric tarafından yerleşke ve altyapı, enerji ve iklim, atık yönetimi, su yönetimi, ulaşım, eğitim ve araştırma alanlarında değerlendirilmekte, her değerlendirme alanı için puanlanmakta ve yükseköğretim kurumları bu değerlendirmelerden aldıkları toplam puanlara göre sıralanmaktadır” ifadelerine yer verdi.