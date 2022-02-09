Yenice ve Miryaylası göletleri yatırım programına alındı

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde Yenice Göleti ile Pütürge ilçesindeki Miryaylası Gölet projeleri 2022 yılı yatırım programına alındı. Konuyla ilgili bölge müdürünü ziyaret eden muhtarlar ise duydukları memnuniyeti dile getirip yetkililere teşekkür etti.

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde Yenice Mahallesi’nde bulunan Yenice Göleti ile Pütürge ilçesinde bulunan Miryaylası Göleti’nin projeleri 2022 yılı yatırım programına alınması yöre çiftçilerini mutlu etti. Bu yıl yatırım programına alınan 15 göletten 2’sinin Malatya’da yapılacak olması ile birlikte Battalgazi ilçesine bağlı muhtarlar, Bölge Müdürü Mahmut Dündar’ı makamında ziyaret ederek duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Bölge Müdürü Dündar, Malatya’nın tarımsal sulama noktasında önem verdikleri bir il olduğunu belirterek, “Bu bölgeye yapılacak sulama yatırımları hemen geri dönüş sağlıyor, bu da bizi mutlu ediyor. Malatya ile ilgili sulama projelerinin gerçekleşmesi konusunda gayret gösteriyoruz. Bu konuda Malatya milletvekillerimiz, bakan yardımcımız ve bakanımız da bize her konuda desteklerini veriyorlar” dedi.

Bu yıl yatırım programına ülke geneli 15 adet gölet projesinin alındığını da belirten Dündar, bunlarda 2’sinin Malatya’da olduğunu söyledi. Battalgazi’de bulunan Yenice ve Pütürge’de yer alan Miryaylası Gölet projelerinin yatırım programına alındığını belirten Dündar, önümüzdeki aylarda projelerin ihalelerinin yapılma aşamasına geçileceğini belirtti. Dündar, Malatya’da ayrıca İspendere ve Epreme Göleti ile Şilan Barajı projelerini de yakından takip ettiklerini ve bunlarında planlama yapımlarını yatırım programına sunduklarını dile getirdi.

Battalgazi ilçesi muhtarları adına söz alan proje koordinatörü Mehmet Nuri Alan da bölgenin sulama suyu problemlerinin çözüme kavuşturulması adına yetkililere teşekkür etti. Daha öncede de Bölge Müdürü Mahmut Dündar’ı birçok kez ziyaret ettiklerini ancak bugün teşekkür için burada olduklarını belirten Alan, “Yenice Göleti yatırım programına alındı, Mart yada Nisan ayında inşaat ihalesi gerçekleştirilecek. Bunun dışında Battalgazi’de projelerimizden biri olan İspendere Göleti de yatırım programına alındı. Diğer projelerimiz ile ilgili de girişimlerimiz devam ediyor. Umarım bu ziyaretimiz yöremiz adına hayırlı faydalı olacaktır” diye konuştu.