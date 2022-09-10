Yeni yapılan Yıldıztepe Hidayet Kızılkaya Cami ibadete açıldı

Malatya’nın Battalgazi İlçesinde hayırsever iş adamı Ramazan Kızılkaya tarafından yaptırılan Yıldıztepe Hidayet Kızılkaya Caminin açılışı yapıldı.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in girişimleriyle yaptırılan caminin peyzaj düzenlemesi de Battalgazi Belediye tarafından gerçekleştirildi. Yıldıztepe Mahallesi Yeşilçam Caddesi üzerine inşa edilen caminin açılışına, Vali Hulusi Şahin, AK Parti MKYK üyeleri Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci ve Öznur Çalık, AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Battalgazi Kaymakamı Erkan Savar, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, bazı ilçe belediye başkanları, il müdürleri, STK başkanları, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılışta konuşan Vali Hulusi Şahin “Hayır sahibi Ramazan amcaya teşekkür ediyorum. Allah ömrünü uzun etsin, ibadetlerini hayırlarını kabul etsin inşallah. Camiler Allah’ın evleri. Bizim medeniyetimizin de şehirlerin merkezinde odağında olan mekanlar. İbadet yerlerimizde çocuk sesleri olmazsa geleceğimiz son derece tehlikeye girer” dedi. AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci de, “Rabbim ibadetlerimizi kabul etsin inşallah. Bu cami ile beraber ihlasla ibadet edecek bir mekana da kavuşmuş olduk. Rabbimden bu günleri hamt ediyoruz. İslam’da camiler hem medeniyetin hem de şehrin kalbidir, merkezidir. Dolaysıyla bizim medeniyetimiz cami merkezli şehirleşmeyi esas alır ve gelişmeyi de bu eksen üzerinde sürdürür. Medreselerimizde eğitim camiler ile bağlantılıdır. Ramazan amcamıza ayrı teşekkür ediyoruz. Rabbim sizlere nasip etti inşallah en önemli işinizi yaptınız Allah sizden razı olsun “ şeklinde konuştu.

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ise “Ramazan Kızılkaya ağabeye teşekkür ederim. Rabbim sizin gibi hayırsever insanlarımızın sayısını arttırsın. Battalgazi Belediye başkanımıza da caminin yapımındaki desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Özellikle çocuklarımıza yönelik müftülüğümüzün diyanetimizin yapmış olduğu faaliyetleri çok önemsiyorum. Rabbim cemaatimizi bol eylesin” ifadelerini kullandı.

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı da, “Ben Ramazan amcamıza ailesine bu güzel camimizi bölgemize kazandırdıkları için çok teşekkür ediyorum. Bu türlü hayırlarının devam etmesini cenabı Allah’tan niyaz ediyorum “ diye konuştu.

“İbadethaneleri ilçemize kazandırmaya devam edeceğiz”

İbadethanelerin ilçeye kazandırılması için çaba gösterdiklerini ifade eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise “Bir beldenin Müslüman oluşu o beldedeki ibadethanelerle özdeşleştiriliyor. İnşallah bundan sonraki süreçte de Ramazan ağabeyimiz gibi hayır sahipleri camiler yaptırmaya devam edecekler. Şuan Hatunsuyu’nda ve birkaç yerde yarım kalan camilerimiz var. İnşallah biz hayır sahipleriyle beraber bu camilerin inşaatına devam edeceğiz. Rabbim hepimize bu imkanı nasip eylesin” dedi.

İl Müftü Vekili Hasan Nacar da ”Camiler Anadolu’muzun tapuları manevi simgelerimiz. Bizim Müslümanlığımızı gösteren en önemli işaretlerimiz ancak bu camilerimiz bir taraftan ibadet mekanları diğer taraftan yeni camilerimiz eğitim kurumu hüviyetini de taşımaya başladı. Bundan dolayı hayır sahibi Ramazan ağabeyi tebrik ediyorum. Allah razı olsun” dedi.

Hayırsever İş Adamı Ramazan Kızılkaya da açılışa katılan herkese teşekkür etti.