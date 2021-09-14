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Yeni transfer Walter Bwalya ilk antrenmanına çıktı
Yeni Malatyaspor’da yeni transfer Walter Bwalya ilk antrenmanına çıktı.
MALATYA 14.09.2021, 09:51
Yeni Malatyaspor’da yeni transfer Walter Bwalya ilk antrenmanına çıktı.
Yeni Malatyaspor, Süper Lig’in 5. haftasında 17 Eylül Cuma günü saat 20.00’de oynayacağı Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını Orduzu Nurettin Soykan Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Doğu Anadolu ekibinden yeni transfer Walter Bwalya da ilk antrenmanına çıktı.