banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
TÜROB uyardı: Yeni oranları mutlaka kontrol edin
TÜROB uyardı: Yeni oranları mutlaka kontrol edin
Lise öğrencileri Tiktok'un sınırsız jeton açığını buldu
Lise öğrencileri Tiktok'un sınırsız jeton açığını buldu
Tuz dışında tansiyonu yükselten 9 besin
Tuz dışında tansiyonu yükselten 9 besin
Tüketici güveni yeniden azaldı
Tüketici güveni yeniden azaldı

Yeni Malatyasporlu genç futbolculara milli davet

U16 Milli Takımının 24-31 Temmuz tarihleri arasında Erzurum’da yapacağı hazırlık kampı aday kadrosuna Yeni Malatyaspor’dan 2 oyuncu davet edildi.

MALATYA 19.07.2021, 17:18
Yeni Malatyasporlu genç futbolculara milli davet
banner502

U16 Milli Takımının 24-31 Temmuz tarihleri arasında Erzurum’da yapacağı hazırlık kampı aday kadrosuna Yeni Malatyaspor’dan 2 oyuncu davet edildi.

24-31 Temmuz tarihleri arasında Erzurum’da kamp yapacak 16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı aday kadrosu belli oldu. Kadroya Yeni Malatyaspor’dan Yağız Taş ve Cevdet Deniz Aktaş davet edildi. Yeni Malatyaspor, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla genç futbolcuları tebrik etti ve başarılar diledi.
Yorumlar (0)
29°
parçalı az bulutlu
banner501