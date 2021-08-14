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Yeni Malatyaspor’da yeni sezon formalarının satışı başladı

Yeni Malatyspor, yeni sezon formalarının satış fiyatının 170 TL olduğunu açıkladı.

MALATYA 14.08.2021, 14:21
Yeni Malatyaspor’da yeni sezon formalarının satışı başladı

Yeni Malatyspor, yeni sezon formalarının satış fiyatının 170 TL olduğunu açıkladı.

Doğu Anadolu ekibi, yeni sezon öncesi 2021-2022 sezonunun formalarının satışına başladı. Sarı-siyahlı ekip, forma fiyatını 170 TL olarak belirledi. Yeni Malatyaspor mağazalarında satışına başlanan formaların online satışıysa 16 Ağustos Pazartesi günü başlayacak.
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