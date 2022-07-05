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Yeni Malatyaspor’da hazırlık kampı devam ediyor

Süper Lig’e beş sezonluk macerasının ardından veda eden ve 2022-2023 sezonunda Spor Toto 1.Lig’de mücadele edecek olan Yeni Malatyaspor yeni sezon hazırlık kampını sürdürdü.

MALATYA 05.07.2022, 17:26
Yeni Malatyaspor’da hazırlık kampı devam ediyor

Süper Lig’e beş sezonluk macerasının ardından veda eden ve 2022-2023 sezonunda Spor Toto 1.Lig’de mücadele edecek olan Yeni Malatyaspor yeni sezon hazırlık kampını sürdürdü.

Orduzu Pınarbaşı Nurettin Soykan Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla yeni sezon hazırlık kampını sürdüren sarı siyahlı ekip, Teknik Direktör Cihat Arslan yönetiminde ısınma hareketleri ve futbolcuların çeşitli çalışmalarıyla yeni sezon hazırlığını sürdürdü.

Teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde çalışmalara hız kesmeden devam eden sarı siyahlı ekipte, genç futbolcuların hırsı ve istekleri dikkat çekerken, antrenmanda yer almayan futbolcuların eksiklikleri gözden kaçmadı.

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