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Yeni Malatyaspor’da bir kez daha genel kurul yapılacak

Süper Lig’e geçen sezon veda eden Yeni Malatyaspor Kulübü’nde yeniden genel kurul yapılması kararı alındı.

MALATYA 29.06.2022, 16:44
Yeni Malatyaspor’da bir kez daha genel kurul yapılacak

Süper Lig’e geçen sezon veda eden Yeni Malatyaspor Kulübü’nde yeniden genel kurul yapılması kararı alındı.

Geçtiğimiz hafta sonu Battalgazi Belediyesi Konferans Salonu’nda yapılan Yeni Malatyaspor Olağan Genel Kurulu’nda oylamayla başkanlığa Aziz Ayboğa seçilmişti. Yeni Malatyaspor kulübünün resmi sosyal medyasından yapılan açıklamada yeni başkan seçilen Aziz Ayboğa’nın açıklamalarına yer verildi. Açıklamada, "Şehrimizin kıymetli Valisi ile yaptığımız görüşmelerde yeniden bir genel kurul kararı alınmasının Yeni Malatyaspor Kulübü için daha faydalı olacağına kanaat getirdik. Şahsım olarak Yeni Malatyaspor’a geçmişte yapmış olduğum hizmetlerin devamlılığını da yapmaya her daim hazırım" ifadelerine yer verildi.

Yeni sezon hazırlıklarına 30 Haziran’da başlayacak olan Doğu Anadolu ekibinin, akıbetinin ne olacağı merakla bekleniyor.

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