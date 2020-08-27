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Yeni Malatyaspor tribününün renkli siması Maço Orhan’ı yalnız bırakmadılar
YENİ MALATYASPOR TRİBÜNÜNÜN RENKLİ SİMASI MAÇO ORHAN’I YALNIZ BIRAKMADILAR
MALATYA 27.08.2020, 12:20
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Yeni Malatyaspor taraftar grubu Derebeyleri, tribünün renkli figürü Orhan Mutlu’yu (Maço Orhan) yakının düğün töreninde yalnız bırakmadılar.
Doğanşehir’deki düğün töreninde taraftar grubunun sürpriziyle duygusal anlar yaşayan Maço Orhan, misafirleriyle tek tek ilgilendi.
Genç çiftlerin hayatını birleştirdiği gecede iki sevinci bir arada yaşayan Maço Orhan, Derebeyleri Taraftarlar Derneği Başkanı Ender kaya’ya teşekkür etti.
Yeni Malatyaspor taraftarının sadece tribünde değil, her yerde omu omuza olduğunu belirten Maço Orhan, “İnanın bugün iki sevinci bir arada yaşadım. Bir yandan yeğenimin düğünü, diğer yandan tribündeki evlatlarımın ziyareti. Hepsi sağolsun Varolsun. Allah beraberliğimizi daim eylesin” diye konuştu.
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