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ABD Başkanı Joe Biden, ABD’nin tüm gücüyle NATO topraklarının her karışını savunacağını vurgulayarak, Rusya ile çatışmak istemediklerini dile getirdi.
ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi durumunda Kuzey Akım-2 projesinin gerçekleşmeyeceğini açıkladı.
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ABD Başkanı Joe Biden Ukrayna-Rusya arasındaki gerilime ilişkin yaptığı açıklamada, “Rusya’nın bazı askerlerini geri çektiğine ilişkin iddialarını henüz doğrulamadık” dedi.
Yeni Malatyaspor ligin dibine demir attı
Yeni Malatyaspor Süper Ligin 25. Haftasında deplasmanda Sivaspor’a yenilerek ligin dibine demir attı.
MALATYA 15.02.2022, 16:09
Yeni Malatyaspor Süper Ligin 25. Haftasında deplasmanda Sivaspor’a yenilerek ligin dibine demir attı.
Ligdeki kötü gidişata dur diyemeyen Yeni Malatyaspor, son olarak Sivaspor deplasmanından boynu bükük döndü. Doğu Anadolu ekibi ligde 14. Maçtır galip gelememekle beraber istatistiklerde de ligin en kötü takımı konumunda. Kaplanlar, önümüzdeki hafta evinde Akdeniz temsilcisi Antalyaspor’u ağırlayacak.
Sarı siyahlı ekip topladığı 16 puanla ligin son sırasında bulunuyor.