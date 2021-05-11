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Yeni Malatyaspor, Hatayspor maçına beyaz formayla çıkacak

Süper Lig’in 41. haftasında Hatayspor ile karşılaşacak olan Yeni Malatyaspor sahaya beyaz formayla çıkacak.

MALATYA 11.05.2021, 13:54
Yeni Malatyaspor, Hatayspor maçına beyaz formayla çıkacak

Süper Lig’in 41. haftasında Hatayspor ile karşılaşacak olan Yeni Malatyaspor sahaya beyaz formayla çıkacak.

Süper Lig’in 41. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında Hatayspor’u ağırlayacak. Müsabaka bu gün saat 20.30’da Yeni Malatya Stadyumunda oynanacak. Maçın hakemi Halil Umut Meler olacak. Yeni Malatyaspor, Hatayspor karşısında sahaya beyaz formasıyla çıkacak.
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