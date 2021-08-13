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Yeni Malatyaspor genç önlibero ile anlaştı

Yeni Malatyaspor, 23 yaşındaki önlibero Hasan Özkan ile anlaştığını duyurdu.

MALATYA 13.08.2021, 21:02
Yeni Malatyaspor genç önlibero ile anlaştı

Yeni Malatyaspor, 23 yaşındaki önlibero Hasan Özkan ile anlaştığını duyurdu.

Transfer çalışmalarını hızlandıran Doğu Anadolu ekibi 13. transferini gerçekleştirdi. Sarı-siyahlılar, son olarak Balıkesirspor forması giyen 23 yaşındaki önlibero Hasan Özkan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Yeni Malatyaspor, transferi sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.
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