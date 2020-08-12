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Yeni Malatyaspor Divan Kurulu’nda bir istifa daha
YENİ MALATYASPOR DİVAN KURULU’NDA AHMET ÇAKIR’IN ARDINDAN DİVAN KURULU ÜYESİ HAKAN KAHTALI DA İSTİFA ETTİ.
MALATYA 12.08.2020, 13:38
Yeni Malatyaspor Divan Kurulu’nda Ahmet Çakır’ın ardından Divan Kurulu Üyesi Milletvekili Hakan Kahtalı da istifa etti.
AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Yeni Malatyaspor Divan kurulu üyeliğinden ayrıldı. Kahtalı, istifasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Önümüzde yeni bir dönem var. Bu yeni dönemde zamanımın darlığını göz önüne alarak bu kararı verdim. Manevi anlamda takımımızın her zaman yanında olacağımızın bilinmesini isterim. İnşallah yeni sezonda tekrar ilk 5’e oynayan ve bu hedefini gerçekleştiren bir Yeni Malatyaspor izleriz" diye konuştu.
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