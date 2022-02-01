Yeni Kent Meydanı düzenlemesi ile ilgili bir sunum gerçekleştirildi

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Malatya’ya kazandırılacak olan Kent Meydanı ile ilgili olarak Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından bir sunum gerçekleştirildi.

Yeni Kent Meydanı ile ilgili yapılan sunuma, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın yanısıra Genel Sekreter Cemal Noğay, Kent Konseyi Genel Sekreteri Abdulkadir Artan ve Kent Konseyi üyeleri, Tarihçi-Yazar Orhan Tuğrulca, ÇEKÜL Vakfı Malatya Temsilcisi Bekir Sözen, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları, İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinden Öğretim Üyesi Akademik Heykeltraş Prof.Dr. Zakir Azizov ve Öğretim Üyesi Seramik Sanatçısı Fazıl Ercan, Valilik AB Projeleri Koordinatörü Bayram Güngör ile Daire Başkanları katıldı.

Öte yandan Kent Meydanında yer alacak olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk heykeli ile ilgili Konya Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümünden Öğretim Üyesi Prof.Dr. Mutluhan Taş da online olarak sunum salonuna bağlanarak, görüşlerini dile getirdi.

Fen İşleri Daire Başkanı Yusuf Aknişan Kent Meydanında yapılan ve yapılacak olan düzenlemeler hakkında katılımcılara sunum eşliğinde bilgiler aktardı. Tasarı projesinin hazırlandığını belirten Aknişan, “Kent Meydanı için proje hazarlarken Atatürk Evi ve Tören Alanını referans alarak bir kompozisyon hazırladık. Bu alanda Atatürk Anıtı ve rölyef çalışmaları yaparak bir tören alanı oluşturduk. Mevcut tören alanı hem yetersiz hem de törenler sırasında trafik sorununa neden oluyordu. Yeni meydan düzenlemesinde bu sorun tamamen ortadan kalkmış olacak. Ayrıca meydanın altında bir otopark planladık ve bölgedeki otopark sorununu da çözmüş olacağız” şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise yaptığı kısa değerlendirme sırasında, “Meydanın üst yapısı ile ilgili proje çalışmalarımızı Malatya’mızı temsil eden her kesim ve kesitten temsilcilerin bulunduğu geniş katılımlı bir program düzenleyerek, Malatya’nın kanaat önderlerinin, STK temsilcilerinin, tarihçilerimiz ile sanat tarihçilerimizin de fikirlerini alarak sonlandıracağız. Meydan düzenlemesi şehrin genel kültürünü, tarihini, geçmişini, dününü ve bu şehirde yaşanmışlıkları içeren bir yapı formatında olacak. Ayrıca Cumhuriyetimizin temel değerleri bazında ve tören meydanı olması hasebiyle de bu alandaki çalışmalar daha bir önem kazanmakta.

Kent Meydanı aynı zamanda şehrin büyük bir meydanı ve simgesi hüviyetinde olacak. Tören haricide vatandaşların yoğun olarak kullanacağı bir mekân haline gelecek. Meydanda yapılacak olan çalışmalarla alakalı olarak bu toplantı gerçekleştirildi. Kent Meydanının üst yapı çalışmalarını hızlı bir şekilde herhangi bir aksilik çıkmadığı takdirde önümüzdeki Temmuz-Ağustos ayı gibi tamamlamayı planlıyoruz. Arkadaşlarımızın çalışmaları sonucunda çok güzel bir eserin, Malatya’nın tanıtımı noktasında güzel bir mekânın oluşacağına inanıyorum” diye konuştu.