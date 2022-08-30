Yeni kaymakamlar zaferin 100. yıldönümünü Malatya’da kutladı

Malatya’nın 3 ilçesine atanan yeni kaymakamlar, 30 Ağustos Zafer Bayramının 100. Yıldönümü kutlamalarını yeni görev yaptıkları ilçede kutladılar.

Malatya’nın Yazıhan ilçesinde de 30 Ağustos Zafer Bayramı İlçenin Hükümet Konağı önünde Bayan Kaymakam Kutsal Baytak, Belediye Başkanı Nevzat Öztürk ve tüm kurum amirlerinin katılımı ile kutlandı. Kaymakam Kutsal Baytak, 30 Ağustos Zafer Bayramının 100. Yıldönümü kutlama mesajında ise zaferin önemine temas etti.

Kale’deki kutlamalar

Bu arada, Kale ilçesie atanan Kaymakam Adayı Mustafa Aksoy da, Türkiye topraklarının düşman işgalinden kurtuluşunu simgeleyen 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100’üncü yıl dönümü nedeniyle ilçede düzenlenen törenlere katılıp, Atatürk büstüne çelenk koydu. Aksoy, tören öncesi makamında tebrikleri kabul etti.

Hekimhan’daki kutlamalar

Diğer yandan, Hekimhan ilçesinde de 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Hekimhan‘ın yeni Kaymakamı Mücahit Zıvlak, 30 Ağustos Zaferi’nin 100. yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajında da, 30 Ağustos Zaferi’nin önemini dile getirdi.