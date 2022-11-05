Yeni hastane 4 ay içerisinde 54 bini aşkın hastaya hizmet verdi

Malatya’da düzenlenen il sağlık Değerlendirme toplantısında konuşan Sağlık müdürü Erhan Berk, Haziran ayında hizmete giren Battalgazi Devlet Hastanesi’nde 54 bini aşkın hastanın tedavi gördüğünü söyledi.

Battalgazi Devlet Hastanesi Konferans Salonunda yapılan sağlıkta değerlendirme toplantısında konuşan İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Erhan Berk, Battalgazi Devlet Hastanesinin Haziran ayı itibariyle bölgeye hizmet vermeye başladığını söyledi. Hastanenin yaklaşık 4 ay öncesinde hizmete girmesine rağmen 800 ameliyata ev sahipliği yaptığını belirten Sağlık Müdürü Berk, donanımıyla ve personeliyle hastalara en kaliteli hizmetin verildiğini kaydetti. 4 ayda 54 bini aşkın hastaya hizmet verildiğini belirten Berk, “Ekim 2022 tarihi itibariyle de toplam 54 bin ayaktan tedavi, 580 vatandaşımıza da yatarak tedavi hizmeti verildi. Büyük dediğimiz A,B,C gurubu 800 ameliyata ev sahipliği yaptı ve yoğun bakımlarımız hizmet vermektedir. Hastanemizde tomografi, mamografi, kemik dastobeti, ultrason, biyokimya, hemogram laboratuvarları, mikrobiyoloji laboratuvarları, kan merkezi gibi ünitelerimiz mevcuttur. Şuan yaklaşık olarak 22 branşta 45-50 arası poliklinikle vatandaşlarımıza sağlık hizmeti vermekteyiz. 4 aydır açılmasına rağmen şuanda yaklaşık olarak 80 pratisyen ve uzman hekim ataması yaklaşık 900 yardımcı sağlık personeli ve destek personel ataması yapıldı” şeklinde konuştu.

Pandemi sürecinde Malatya’nın ve Türkiye’nin dünyaya örnek sağlık hizmeti sunduğunu da kaydeden Berk, "2 yıllık pandemi sürecinden geçtik. Sağlık olarak hem ilimiz hem ülkemiz dünyaya örnek olacak bir hizmet verdi. Bizim pandemi öncesinden yaptığımız il değerlendirme toplantılarımız vardı. Ölçemediğimiz, rakamlara dökemediğimiz hiçbir şeyi kontrol edemeyiz. Biz mevcut durumumuzu görmek, pozitif yönlerimizi pekiştirmek, negatif yönlerimizin farkındalığını arttırıp çözüm önerileri sunup hedeflerimizi planlamak için her 3 ayda bir değerlendirme toplantılarımızı yapmayı planlıyoruz” diye konuştu. Vali Hulusi Şahin ise Malatya’nın sağlık hizmetleri açısından Türkiye’de ve dünyada önemli bir konumda belirterek, “ Malatya açısından ikinci basamak sağlık hizmetinde bir merkez olarak burası çok büyük bir açığı kapatmış olur. Malatya özellikle üçüncü basamak hizmetlerde Doğu Anadolu’nun bir merkezi konumda hatta Türkiye’de ve dünyada da ismi olan çok önemli bir pozisyondayız. Bununla ne kadar övünsek azdır” dedi.

“Türkiye dünyanın en efektif en ucuz ve en başarılı sağlık hizmetini herkese sunuyor”

Türkiye’nin dünyanın en ucuz ve en başarılı sağlık hizmetini verdiğini ifade eden Şahin, “Sağlık hizmetleri bir bütün aynı bir organizmanın parçaları gibi sadece üçüncü basamak hizmetlerini çok iyi şartlarda verip de ikiyi ve biri ihmal ederseniz başarısız olursunuz. Dolayısıyla biz 3 basamak hizmeti de çok iyi planlamalıyız. En ucuz sağlık hizmeti koruyucu sağlık hizmeti bunu da çok iyi bir şekilde planlamalıyız. Ölçmek, değerlendirmek ve denetlemek. Denetlemek performans ve standart analizidir. Buradan çıkan çıktılar üzerinden de kendini revize etmek. Bu açıdan sağlık bakanlığı çok önemli hizmetler yapıyor. Türkiye dünyanın en efektif en ucuz ve en başarılı sağlık hizmetini sadece kendi 85 milyon nüfusuna değil dışardan sağlık turizmi vasıtasıyla gelen herkese sunuyor” diye konuştu.