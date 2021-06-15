Yeni Doğan Canlandırma Programı’na katılanlara sertifika

Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi (TÖTM) ve Malatya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen Yeni Doğan Canlandırma Programı’nda başarı sağlayanlara sertifikaları düzenlenen törenle verildi.

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen sertifika törenine İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Ali Beytur, Malatya İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Mahmut Saraç, Turgut Özal Tıp Merkezi Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Leyla Kılıç, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Eğitim programının içeriği hakkında sunum yapan Kurs Sorumlusu Dr. Selma Aydın Felek, eğitim sonunda katılımcıların sağladığı başarılar ve eğitim programındaki grupların farklı alanlarda yaptıkları değerlendirmelerin istatistikleri hakkında bilgi vererek, normal şartlarda kursun 22 katılımcı ile sınırlı olduğunu belirtti. Dr. Felek, pandemi döneminde yeni çıkarılan resmi yazı ile yüz yüze ve uygulama sınavının olduğu kurslara uygun olarak metrekare hesabıyla on beş ve on dört kişilik iki grup ile kurs eğitimini tamamladıklarını söyledi.

“Ebelikte çok güçlü bir üniversiteyiz”

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay da Yeni Doğan Eğitim Programı’nın önemine değinerek, “Biz ebelikte çok güçlü bir üniversiteyiz. Yeni doğan canlandırma kursumuz birkaç hafta önce ebelik bölümümüzün ev sahipliğinde Sağlık Bilimleri Fakültemizde yapıldı ve bu haftada Turgut Özal Tıp Merkezimizin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Sizler yeni doğan yoğun bakımında çalışanlar olarak bu eğitime katılıp başarı göstererek sertifika almaya hak kazandınız. Biz yeni doğan yoğun bakımı açısından çok güçlü ve yeterli kapasiteye sahip bir üniversiteyiz. Bu kapasitemizi arttırarak büyümeye devam edeceğiz. Bu kursa katılarak sertifika almaya hak kazanan 29 arkadaşımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Eğitim programı kapsamında sertifika almayı hak eden 29 katılımcıya sertifikaları İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Malatya İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Mahmut Saraç, Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Ali Beytur, Başhekim Yardımcısı ve Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Burcu Kayhan Tetik, Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Prof. Dr. Ramazan Özdemir, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Doç. Dr. İsmail Kürşad Gökçe, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Ebru İnci Coşkun, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Tuba Uçar, Ebelik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Yeşim Aksoy Derya, Turgut Özal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı Hastalıkları Anabilim Dalı Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Nuriye Aslı Melekoğlu ve Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Leyla Kılıç tarafından takdim edildi.