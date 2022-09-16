yeni bilardo salonunda ilk şampiyona

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Çok Amaçlı Spor Salonunda bulunan ve yeni yapılan Bilardo Salonunda İlk Bilardo Şampiyonası müsabakası düzenlendi. Türkiye’de ilk ve tek olan Gençlik ve Spor tesislerinde Bilardo Salonu Malatya’da hizmete sunuldu.

3 Bant İl Şampiyonası 2.etap Bilardo müsabakaları 6 gün sürdü. 50’ye yakın sporcunun katıldığı Bilardo şampiyonası sonunda dereceye giren sporculara ödülleri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, diğer ilgili ve yetkililer verdi. Şampiyonanın ödül töreninde bir konuşma yapan Kayhan, yeni yapılan Bilardo Salonunda ilk şampiyona müsabakasını gerçekleştirdiklerine dikkat çekerek, “Bundan önce şehrin farklı noktalarında müsabakaları gerçekleştiriyor iken şimdi Türkiye’de ilk ve tek olan Gençlik ve Spor tesislerinde bulunan Bilardo salonumuzda gerçekleştiriyoruz. Bundan sonra Bilardo müsabakalarını bu yeni salonumuz da gerçekleştireceğiz. İlimizdeki bütün gençlik ve spor tesislerinde emeği olduğu gibi yine Bilardo Salonumuzun yapılamasında da bizleri desteklerini esirgemeyen Gençlik ve Spor Bakan Yardımcımız hemşehrimiz İhsan Selim Baydaş’a teşekkürlerimi iletiyorum. Müsabakalarda dereceye giren sporcularımızı da kutluyor, nice başarılar diliyorum’’ dedi.