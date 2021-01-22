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Yeni arıtma tesisinin yapımına başlandı

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, yeni arıtma tesisinin 2 yılda faaliyete geçeceğini söyledi.

MALATYA 22.01.2021, 17:18
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Yeni arıtma tesisinin yapımına başlandı

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, yeni arıtma tesisinin 2 yılda faaliyete geçeceğini söyledi.

MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, 1’inci OSB Arıtma Tesisi İnşaatının yüklenici firması HNC İnşaat yetkilisi Giyasi Öztürk ve Malatya TSO Yönetim Kurulu Üyesi Özcan Dündar ile yeni arıtma tesisi inşaat alanında inceleme yaptı.

“İlk günden bu yana arıtma sorununun takipçisi olduk”

Burada basın mensuplarına açıklama yapan Başkan Sadıkoğlu, “1’inci OSB’de bulunan mevcut arıtmanın yetersiz kaldığından dolayı arıtma tesisinin yenilenmesi için göreve geldiğimiz ilk günden bu yana gayret içindeyiz. Malatya OSB, şehrimiz için oldukça önemli bir lokasyon. OSB’mizi nitelikli yatırımlarla doldurmak en önemli hedefimiz. İstihdamın artması, aynı evde yaşayan birçok kişinin buralarda çalışarak evlerine birden fazla maaş girmesi, hem de burada üretilen ürünlerin dünyaya ihraç edilmesi için OSB’ye yapılacak olan yeni yatırımları önemsiyoruz. İlk günden bu yana arıtma sorununun takipçisi olduk. Bu bölgede yaşayan hemşerilerimizin yaşadığı çevresel sıkıntıları biliyoruz. İlk olarak mevcut arıtmanın revizyonunu gerçekleştirdik. Kapasitesini arttırdığımız mevcut arıtmamızın revizyon çalışmaları bu yılın Haziran ayında tamamlanacak” dedi.

“Şehrimizin daha ileriye gideceğine inancımız tam”

Yeni arıtma tesisinin Türkiye’nin en büyük arıtma tesislerinden olacağını belirten Başkan Sadıkoğlu, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ve bakanlarımızın desteği ile projemizi hayata geçiriyoruz. Yapım ihalesini kazanan HNC İnşaat’a geçtiğimiz günlerde yer teslimini yapmıştık. Şu an da çalışmalar başladı. Yaklaşık 250 Milyon TL değerindeki tesisin 24 ay sonunda faaliyete geçmesini hedefliyoruz. Günlük 80 bin metreküp kapasite ile uzun yıllar sanayimizin arıtma yükünü taşıyacak tesis tamamlandığında Türkiye’nin en büyük ve teknolojik arıtma tesislerinden olacak. Tesisin tamamlanmasıyla Malatya’mızın gelecek 50 yılında OSB kaynaklı çevre kirliliğinin de önüne geçilmiş olacak. Organize sanayimizi geliştirdiğimiz zaman şehrimizin daha ileriye gideceğine inancımız tam. Malatya OSB’nin daha nitelikli bir konuma gelmesi için bu arıtma tesisinin ivedi olarak yapılması gerekiyordu. Bizim görev süremiz içerisinde projesini hazırlayıp, ihalesini yapıp, inşasına başlanması ve görev süremizde de faaliyete geçecek olması dolayısıyla memnunuz” diye konuştu.

“Malatya’ya yatırım yapmalarının önü açılıyor”

Yeni arıtma tesisinin faaliyete geçmesiyle birlikte büyük sanayi kollarının Malatya sanayisinde yatırım yapacağının altını çizen Sadıkoğlu, “Birçok nitelikli firma bizlerden yer talep ediyor, yatırım yapmak için. Ancak mevcut arıtmamızın yetersiz olması dolayısıyla bu tür büyük firmalara yer tahsisi yapamıyoruz. Jeolojik yapının korunması ve doğanın daha fazla kirlenmemesi adına kimyasal atığı daha fazla olan firmalara yer tahsisi yapamıyoruz. İnşallah yeni arıtmamızın tamamlanması ve faaliyete geçmesiyle beraber büyük ölçekte üretimi ve ihracatı olan firmaların Malatya sanayisine yatırım yapmalarının önünü açmış olacağız. Arıtmanın tamamlanmasıyla kurulacak ve faaliyete geçecek her bir fabrikada 300 ila 2000 kişi arasında hemşerimiz istihdam edilecek. Hedefimiz daha fazla yatırım ve daha çok istihdam” dedi.
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