Yazıhan’da yaban domuzlarıyla etkin mücadele

Malatya’nın Yazıhan ilçesinde tarım arazilerine zarar veren yaban domuzlarıyla etkin mücadele başlatıldı.

Kaymakam Kutsal Baytak, beraberinde ilgili daire amirlerinin katılımı ile tarım arazilerine zarar veren yaban domuzu ile mücadele etmek amacıyla çalışma yapan görevlileri denetledi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’nün gözetimi altında gerçekleştirilen yaban domuzlarıyla etkin mücadeleyi yerinde inceleyen Kaymakam Baytak, çalışmalarla ilgili bilgiler aldı.