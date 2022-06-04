Yazıhan’da Türkiye finali sevinci

Malatya’nın Yazıhan ilçesi Halk Eğitimi Merkezi Spor Kulübü’nün halk oyunlarında Türkiye finallerine katılmaya hak kazanması memnunlukla karşılandı.

Türk Halk Oyunları Federasyonunun Elazığ’da düzenlemiş olduğu, halk oyunları bölge şampiyonası çekişmeli geçti. Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman ve Malatya illerinin katıldığı bölge yarışmasında Yazıhan Halk Eğitimi Merkezi Spor Kulübü 2. olarak Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.

Türkiye finallerine katılmaya hak kazanan Yazıhan ilçesi Halk Eğitimi Merkezi Spor Kulübü halk oyunları ekibinin ilçe yetkilileri tarafından da ödüllendirilecekleri öğrenildi.