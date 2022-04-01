Yazıhan’da öğrenciler eTwinning projesiyle satranç öğreniyor

Malatya’nın Yazıhan ilçesindeki öğrenciler “ Adım Adım Satranç Öğreniyorum” adlı etwinning projesi ile satranç sevdirilip öğretilmeye çalışılıyor.

Yazıhan ilçesinin Sürür Mahallesindeki Abdurrahman Serttaş İlkokulu’nda 2-A sınıfı öğrencileri, sınıf öğretmenleri Figen Bulut Zariç rehberliğinde “Adım Adım Satranç Öğreniyorum” etwinning projesi etkinliklerini uygulamaya başladılar. Proje ile öğrencilerin satranç öğrenerek yeteneklerinin farkına varma, yeteneklerini geliştirme, zekalarını daha etkin şekilde kullanma, planlama, seçenekleri değerlendirme, imgeleme, odaklanma, analiz ve öngörü gibi becerileri geliştirmesi hedefleniyor.

Proje öğretmeni Figen Bulut Zariç, projenin nasıl geliştiği hakkında bilgi vererek, ’’Adım Adım Satranç Öğreniyorum” projesinin adını duyunca satrancın kazanımları ve katkıları ile bize uygun, keyif alabileceğimiz bir çalışma olduğunu düşündüm ve hemen projede yer alma kararı aldım. Bu kararımı veli ve öğrencilerimle paylaştığımda onların benden daha hevesli olduğunu görmek beni daha fazla sevindird. Hızlıca çalışmalara başladık. Proje adımızı, logomuzu tasarlama, bunu katkı sağlayan kişilerle paylaşarak büyümek çocuklar için de, benim için de çok güzel bir başlangıç ve yaşam boyu belleğimizde, yüreğimizde taşıyacağımız bir iz oldu” diye konuştu.

Projenin Nisan ayı ortasında tamamlanması planlanıyor.