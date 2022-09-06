Yazıhan’da Ayçiçek Yağı kadın eliyle üretilecek

Fırat Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen Yazıhan Belediyesi’nin “Yazıhan Üretimde Güne bakıyor” projesi düzenlenen törenle imzalandı.

Yazıhan Belediyesi toplantı salonunda düzenlenen imza törenine Yazıhan Kaymakamı Kutsal Baytak, Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk, Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Abdulvahap Yoğunlu ile Fırat Kalkınma Ajansı İzleme ve Değerlendirme Birimi Başkanı Mehmet Şirin Budancamanak katıldı.

İmza töreninde konuşan FKA Genel Sekreteri Dr. Abdulvahap Yoğunlu, Ajans olarak Sosyal gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) çerçevesinde, 2019 yılından itibaren Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli illerinden oluşan TRB1 Bölgesinde toplam 28 adet projenin desteklendiğini bu projeler vasıtasıyla bölgeye 39 milyon lira destek sağlandığını söyledi.

Yoğunlu, son üç yılı kapsayan bu dönemde Malatya ilinde 8 adet projenin desteklenmesini anımsatarak, söz konusu bu projeler çerçevesinde aktarılacak destek tutarının yaklaşık 11 milyon lira olduğunu kaydetti.

Yoğunlu, bu gün sözleşmesini imzaladıkları “Yazıhan Üretimde Günebakıyor” projesinin temel amacının sözleşmeli üretim modeli ile ilçedeki çiftçilerin ayçiçeği üretiminin teşvik edilmesi ve hasat edilen ürünlerden ay çiçek yağı üretilmesine yönelik bir üretim tesisi kurulması ile kırsal kalkınmanın, yerel üretimin ve istihdam edilebilirliğin artırılması olduğunu söyledi.

“Kadın kooperatifimize gelir getirici bir faaliyete dönüştürmeyi amaçlıyoruz”

Proje çerçevesinde geliştirilecek sözleşmeli üretim modeliyle ilçede üretilen ayçiçeği miktarının artırılarak proje ortaklarından Kadın Girişimciler Küçük Sanat Kooperatifi üyeleri başta olmak üzere kadın çiftçilerin sayısının artırılacağını ifade eden Yoğunlu, “İlçemizde ayçiçeği ürününün kırsal alanda üretimini yaygınlaştırıp bunu belediyemizle birlikte kuracağımız ayçiçek yağı tesisimizde imalatını gerçekleştirip öncelikle ilimizde daha sonra da ülke genelinde ayçiçek yağımızı markalaştırıp kadın kooperatifimize gelir getirici bir faaliyete dönüştürmeyi amaçlıyoruz. Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı bakanlığımızın yürütmüş olduğu bir program. Gerek kırsal gerekse kentsel alanda sosyal bazı gayeleri güden, sosyal ihtiyaçları karşılayan özellikle dezavantajlı diye ifade edilen kesimlere kamusal hizmetlere erişimini kolaylaştıran yine istihdam olanaklarını arttıran projelere destek veriyor. Bizlerde Fırat Kalkınma Ajansı olarak bölgemizde toplam dört ilimizde 28 adet projeye SOGEP çerçevesinde 39 milyon TL’lik bir destek sağladık. Malatya ilimizde de 8 adet SOGEP projemizi desteklemiş olduk” dedi.

Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk de Fırat Kalkınma Ajansı Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı çerçevesinde " Yazıhan Üretimde Güne bakıyor" projesinin imza töreni için bir araya geldiklerini kaydetti.

Öztürk, Yazıhan ilçesinin bir tarım ilçesi olduğunun altını çizerek, “Bu anlamda ilçemiz özellikle ayçiçeği konusunda şeker pancarı ve diğer bitkiler konusunda son dönemde çok önemli yol kat etti. Çok önemli mesafe aldı. İlçemizde yağlık ayçiçeği ekimini gerçekleştirip inşallah ortak ölçekli bu fabrikamızda işleyip aynı zamanda kadın girişimciler kooperatifimiz vasıtasıyla piyasaya süreceğiz” şeklinde konuştu.

Öztürk, destekleri için başta Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a ve Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Abdulvahap Yoğunlu’ya ilçe adına teşekkür ederek, projenin ilçeye hayırlı olmasını diledi.

Yazıhan Kaymakamı Kutsal Baytak ise Yazıhan ilçesinde yeni göreve başladığını belirterek, “Yazıhan ilçemiz önemli bir tarım ilçesi. Geçmişten günümüze yapılan hizmetlerle ilçemizin tarımsal anlamda geliştiğini gördüğüm için mutluluk ve gurur duydum. Bu gün imzalanacak sözleşme neticesinde de ilçemizde ayçieçeği yağının üretilmesiyle ilgili ciddi bir yatırım söz konusu olacak. Bu yatırımla beraber özellikle kadın kooperatifimizinde işin içerisinde olması vesilesiyle kadınlarımızın hem sosyal hem de ekonomik anlamda gelişmesini ve kalkınmasını sağlayacağız. Bunun yanında hem ilçemize hem yöremize bir katma değer getirilmesine bu yatırım vesile olacak. Bu anlamda ilçe belediye başkanımıza özveri ve gayretlerinden ötürü ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Genel sekreterimize de vermiş oldukları mali desteklerden dolayı da teşekkür ediyorum. Bu yatırımın yöremize, ilçemize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından projenin imzaları atıldı.