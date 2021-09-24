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Yazıhan 2 önemli projesini bekliyor

Malatya’nın Yazıhan ilçesi, Tarıma Dayalı İhtisas (Hayvancılık) Organize Sanayi Bölgesi ile Karasu mevkiinde yapılacak mesire alanının yapılmasını bekliyor.

MALATYA 24.09.2021, 10:34
Yazıhan 2 önemli projesini bekliyor

Malatya’nın Yazıhan ilçesi, Tarıma Dayalı İhtisas (Hayvancılık) Organize Sanayi Bölgesi ile Karasu mevkiinde yapılacak mesire alanının yapılmasını bekliyor.

Yazıhan’ın yeni Kaymakamı Mehmet Faruk Kazdal, İlçenin Mısırdere Mahallesine giderek Malatya Tarıma Dayalı İhtisas (Hayvancılık) Organize Sanayi Bölgesi alanında incelemelerde bulundu. Kazdal, Tarıma Dayalı İhtisas (Hayvancılık) Organize Sanayi Bölgesi alanında inceleme yaptıktan sonra bilgi aldı.

İlçenin ilk mesire alanı olacak

Bu arada, Malatya’nın Yazıhan İlçesi Karasu mevkiinde yapılacak mesire alanı ile ilçe ilk kez bir mesire alanına kavuşmuş olacak. Kaymakam Mehmet Faruk Kazdal, ilçenin İriağaç Mahallesi Karasu mevkiinde yapılacak mesire alanı projesi ile ilgili incelemelerde bulundu. Kazdal, mesire alanı olarak düzenlenecek olan yerde inceleme yapıp, bilgi aldı. İriağaç Mahallesi Karasu mevkiinde yapılacak mesire alanının önümüzdeki yaz döneminde bitirilmesinin planlandığı öğrenildi.

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