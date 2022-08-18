Yaz akşamları Battalgazi Belediyesi ile renkleniyor

Battalgazi Belediyesi tarafından düzenlenen “Battalgazi’de Yaz Akşamları” programı ile vatandaşlar keyifli saatler geçirdi.

Battalgazi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından vatandaşların yaz akşamlarını daha keyifli geçirmelerini sağlamak amacıyla başlatılan “Battalgazi’de Yaz Akşamlarının ilki, eğlenceli anlara sahne oldu. Yaz boyunca ilçenin farklı farklı mahallelerinde düzenlenecek olan etkinliklerin ilki ise Orduzu Galip Demirel Çınar Parkta düzenlendi.

Program çerçevesinde açık hava konseri, kukla oyunları, geleneksel Türk gölge oyunları, Nasrettin Hoca ile Barış Manço gösterileri ve çocuk yüz boyamaları yer alıyor.

“Etkinliklerimiz yaz boyunca devam edecek”

Etkinliklerin yaz boyunca devam edeceğini belirten Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Battalgazi Belediyesi olarak yatırım ve hizmetlerimizin yanında kültürel ve sosyal etkinliklerle yaz akşamlarını geçireceğiz. Medeniyetin Kalbi Battalgazi’mizde uzun yaz akşamları düzenlediğimiz bu etkinliklerle daha da güzel geçecek. Ailelerimizin ve çocuklarımızın doyasıya eğlenirken yaşadıkları mutluluk bizi de çok sevindiriyor. Daha öncesinde hayata geçirmek istediğimiz programımızı, üzücü olaylar nedeniyle ertelemiştik. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz vatanımızın ve milletimizin güvenliğini korumak adına yoğun bir mücadele ortaya koyuyor. Bu uğurda da bazen şehit verebiliyoruz. İnşallah bir daha şehit vermeyiz. Onlara Allah’tan rahmet, yakınlarına ise baş sağlığı ve sabırlar diliyoruz. İnşallah bu etkinliğimiz yaz boyunca devam edecek. İlçemizde yaşayan vatandaşlarımız gönüllerince eğlenip, stres atıyorlar. Hepinize iyi eğlenceler diliyorum. Battalgazili hemşerilerimizin yüzünde tebessüm oluşturacak çalışmaları hayata geçirmeyi sürdüreceğiz” diye konuştu.