Yaya ve üst geçitleri kullanmayanlara af yok

Malatya’da yaya ve üst geçitleri kullanmayanları takip eden polis, 33 kişiye cezai işlem uyguladı.

Şehir merkezinden geçen çevre yolunda bulunan “yaya ve üst geçitleri” kullanmayıp yaya trafiğine yasak olmasına rağmen orta refüjde bulunan fiziki engellerin üzerinden atlamak suretiyle yolun karşısına geçmek isteyenleri polis takibe aldı. Polis tarafından yayalara yönelik 14 farklı noktada yapılan denetimlerde, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 68/1-b maddesine istinaden 33 kişiye cezai işlem uygulandı.

Trafik akış düzeni ile can ve mal güvenliği açısından sürücü ve yayaların uyması gereken tüm kurallara yönelik polisin denetimleri aralıksız devam ettireceği kaydedildi.