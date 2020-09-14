Yaşlılara “Akıllı Telefon Kullanılabilirlik Eğitimi” veriliyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından ileri yaştaki vatandaşlara yönelik teknoloji eğitimi programı düzenlendi. “Elimi Bırakma Projesi” kapsamında düzenlenen programla akıllı telefon kullanımı hakkında bilgiler verildi.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirilen program, Büyükşehir Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından organize edildi. Program, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından desteklenen Yades-2019 Elimi Bırakma Projesi kapsamında düzenlendi. “Akıllı Telefon Kullanılabilirlik Eğitimi” ile yaşlıların bağımsız, kaliteli, sosyal hayatın içinde, ulaşmak istedikleri kanallara ulaşmalarını destekleyerek aktif yaşlanmaya katkıda bulunulmak hedeflendi. Özellikle pandemi sürecinde, yaşlıların sosyal teknolojilere etkili bir biçimde entegre olmalarının amaçlandığı programla yaşlıların ulaşmak istedikleri kanallara ulaşmaları kolaylaştırıldı.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Mustafa Katipoğlu’nun da hazır bulunduğu program, salgın tedbirlerine uygun olarak gerçekleştirdi. Programa katılan Büyükşehir Belediyesi, Vefa Konağı müdavimleri, yeni bilgiler edinerek hoşça vakit geçirdiklerini belirterek yapılan etkinlikten duydukları memnuniyeti ifade etti.